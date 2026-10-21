"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в Осло

На переговорах в Осло зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер знову закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Він долучився до зустрічі у форматі відеозв'язку та наполягав на вимозі американського президента.

Про це повідомляє Axios. Кушнер був "дуже прямолінійний" під час розмови. Водночас після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив про готовність припинити удари по російських НПЗ, якщо Москва зробить аналогічні кроки.

США сподіваються на поступки з боку Росії

У Вашингтоні розраховують, що Росія буде готовішою до компромісу в переговорах з Україною. Як зазначає Axios, Дональд Трамп погодився зняти санкції з продажу російського дизельного пального та зробив інші кроки, які позитивно сприйняли в Москві.

Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що Україна представила на переговорах в Осло нові ідеї та пропозиції, які сторони детально обговорили.

За його словами, учасники досягли "суттєвого прогресу" та мають високий рівень узгодженості на робочому рівні щодо подальших кроків.

Посланці президента США Дона... Джерело: Getty Розгорнути

Що відомо про переговори США з Україною та Росією

21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський посланець мав обговорити з російським керівництвом питання, пов’язані з війною в Україні.

Віткофф прибув до Санкт-Петербурга. Джерело: РосЗМІ

Напередодні Віткофф провів переговори в Норвегії за участю президента України Володимира Зеленського та представників європейських країн. Однією з тем обговорення стали можливі кроки для припинення бойових дій.

Вашингтон намагається просунути дипломатичні ініціативи щодо завершення війни. Водночас позиції Києва та Москви щодо умов припинення вогню залишаються ключовим питанням переговорного процесу.

Як писав OBOZ.UA, США передали Україні рішучу вимогу Дональда Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Це питання стало одним із пунктів тиску Вашингтона на Київ на тлі дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни.