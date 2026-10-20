Блог | Бунт проти Трампа у Вашингтоні: або змінюй курс щодо Росії, або ризикуй мільярдами Пентагону

У Вашингтоні визріває політичний бунт, який може стати серйозним ударом по курсу Дональда Трампа. І цього разу йдеться не про гучні заяви чи дипломатичні реверанси, а про гроші, без яких Білий дім не зможе реалізувати свої військові плани.

Республіканці в Палаті представників погрожують заблокувати додаткове фінансування Пентагону, якщо адміністрація Трампа не змінить політику щодо росії та не припинить послаблювати позиції України.

Ось де проходить справжня межа політичної відповідальності: навіть президент США не може вимагати безумовної підтримки своїх рішень, коли вони суперечать інтересам Америки, безпеці її союзників і принципам, на яких тримається демократичний світ.

Міністр оборони Піт Гегсет домагається схвалення додаткових військових витрат на 350 мільярдів доларів. Серед пріоритетів – протиракетна оборона, безпілотники, виробництво боєприпасів. Але конгресмени ставлять цілком закономірне запитання: як можна вимагати величезних коштів на зміцнення американської оборони, водночас послаблюючи оборону України, яка стримує російську воєнну машину?

Конгресмен Дон Бейкон прямо заявив: скорочення обміну розвідданими з Україною та обмеження доступу до Starlink фактично допомагають агресору, який бомбардує українські міста, а брехлива політика посадовців, що заперечує втручання Білого Дому все більше нагадує путіністів. Він попередив, що президентські ініціативи ризикують залишитися без підтримки Конгресу.

Конгресмен Браян Фіцпатрік також дав зрозуміти: державні відомства не отримуватимуть фінансування, якщо не виконуватимуть своїх обов’язків щодо України.

Це вже не просто незадоволення окремими рішеннями Білого дому. Це усвідомлення того, що політика умиротворення кремля загрожує не лише Україні, а й американським інтересам та довірі до Сполучених Штатів.

Особливо показово, що республіканці відчувають себе ошуканими після голосування за законопроєкт Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти росії. Конгрес демонструє готовність карати кремль, а президентська адміністрація, за твердженнями її критиків, водночас шукає можливостей для енергетичних домовленостей із москвою.

Демократи підтримують тиск на Білий дім. Вони просувають законодавчі ініціативи, спрямовані проти корупційних нафтових домовленостей із росією, російського енергетичного сектору та інвестицій, які можуть фінансувати російську агресію.

І тут виникає головне запитання: хто визначає справжню політику Америки – закон, національні інтереси та Конгрес чи особисті домовленості президента з кремлем?

США – не приватна компанія президента. Американські збройні сили, бюджет, розвідка та санкційна політика не можуть перетворюватися на інструменти особистого торгу з диктатором. Тим більше, коли ціна такого торгу – українські життя, зруйновані міста й безпека всієї Європи.

Ошукана відмовою від ядерної зброї Україна вимагає не позбавляти її можливостей захищатися від держави-агресора. Це принципова різниця, яку у Вашингтоні дедалі більше республіканців і демократів, схоже, починають усвідомлювати.

Настав час не лише говорити про підтримку України, а й перевіряти слова конкретними рішеннями: відновленням дієвих санкцій проти росії, припиненням енергетичних оборудок із кремлем, забезпеченням України розвідувальною інформацією та засобами зв’язку, необхідними для захисту людей.

ТРАМП МАЄ ЗРОЗУМІТИ: ПІДТРИМКА УКРАЇНИ – НЕ РОЗМІННА МОНЕТА В ЙОГО ПЕРЕГОВОРАХ ІЗ путіним.

Якщо президент США вважає, що може одночасно вимагати сотні мільярдів доларів на військові потреби Америки й ігнорувати застереження законодавців щодо своєї політики стосовно росії, він ризикує зіткнутися з опором власної партії.

І це вже важливий сигнал не лише для Києва, а й для всієї Європи.

Американська демократія має механізми стримування президентської влади. Конгрес повинен скористатися ними, якщо курс Білого дому послаблює союзників, винагороджує агресора та підриває довіру до Сполучених Штатів.

Світ не повинен чекати, поки кремль скористається черговою поступкою. Україна сьогодні захищає не тільки власну землю. Вона захищає принцип, за яким кордони не можна змінювати силою, а агресія не повинна приносити політичних і фінансових дивідендів.

Не умиротворення агресора, а його стримування і не торгівля чужою безпекою, а відповідальність за неї. Не поступки путіну, а сила права, закону й демократичних інституцій.

Саме цього сьогодні чекають від Вашингтона Україна, Європа і весь вільний світ.