"Були продуктивні зустрічі": Зеленський назвав терміни постачання Бельгією для України додаткових F-16

Україна очікує на додаткові винищувачі F-16 від Бельгії до кінця 2026 року. Це питання порушували на переговорах із бельгійською стороною на полях саміту Європейського Союзу, який 16 жовтня відбувся в Брюсселі.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу після зустрічі з європейськими лідерами. Він назвав переговори продуктивними.

Зеленський заявив, що українські військові вже використовують F-16 для знищення швидкісних реактивних "шахедів". Він також відзначив хороші результати роботи українських пілотів.

Водночас прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер після зустрічі із Зеленським заявив, що його країна планує передати Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року. За його словами, постачання дещо затримується через несвоєчасне надходження до Бельгії американських винищувачів F-35. Вони потрібні країні, щоб виконувати власні зобов'язання перед НАТО, а їхнє надходження дасть змогу передавати F-16 Україні.

Де Вевер наголосив, що ці літаки важливі для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Він також зазначив, що Україні потрібне повітряне прикриття для захисту експорту зерна в Чорному морі, енергетичної інфраструктури та міст.

Крім того, бельгійський прем'єр повідомив, що обговорив із українським президентом можливість прискорення постачання винищувачів і передачу 20-мм боєприпасів виробництва бельгійської компанії FN Herstal.

Раніше Володимир Зеленський розповідав, що наразі українська авіація збиває близько 50–55% російських реактивних "шахедів", а в окремих випадках – до 60%. За його словами, у боротьбі з такими безпілотниками важливу роль відіграють саме винищувачі F-16 та 20-мм боєприпаси до них.

Україна прагне вийти на рівень використання 5–6 тисяч таких боєприпасів на добу та продовжує переговори з партнерами щодо їхнього постачання.