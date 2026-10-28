Будуть правові наслідки: Туреччина застерегла Росію і Україну від атак на комерційні судна в Чорному морі

У Туреччині закликали як Росію, так і Україну дотримуватися принципів безпеки навігації в Чорному морі. Обидві сторони застерегли від подальших нападів на комерційні судна, попередивши, що Анкара залишає за собою право вживати правові заходи.

Про це заявив очільник турецького Міноборони Яшар Гюлер. У середу, 28 жовтня, він виступив у столиці Болгарії Софії після зустрічі, пов'язаній із безпековими питаннями, із міністрами оборони та військовими керівниками причорноморських держав Туреччини, Румунії та Болгарії. Його цитує Reuters.

В агентстві нагадали, що Анкара підтримує хороші зв'язки як із Москвою, так і з Києвом, і від початку повномасштабної війни неодноразово закликала припинити атаки в чорноморській акваторії.

Гюлер зазначив, що комерційні кораблі в Чорному морі зазнавали дронових і ракетних ударів, а також підривалися на мінах. Серед постраждалих є судна під турецьким прапором і ті, що належать Туреччині.

"Ми із занепокоєнням стежимо за інтенсивними нападами на комерційні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти зі здоровим глуздом, відповідно до принципу безпеки навігації у відкритому морі", – сказав він.

Міністр оборони Туреччини додав, що в середу ще один корабель був пошкоджений безпілотниками в межах морської юрисдикції Болгарії. Ідеться про грецький контейнеровоз, що плив під ліберійським прапором.

"Ми також залишаємо за собою всі законні права щодо відповіді", – наголосив Гюлер, маючи на увазі реакцію на напади на турецькі кораблі. Держава, за його словами, "дуже уважно стежить за розвитком подій".

"Необхідні попередження постійно доводяться до обох сторін, щоб комерційне судноплавство не потрапляло до зони конфлікту, а напади на цивільні судна були негайно припинені", – сказав Гюлер.

Він додав, що Туреччина, Румунія та Болгарія, які здійснюють операції з розмінування в Чорному морі, погодилися з необхідністю зосередитися на захисті критично важливої ​​підводної інфраструктури.

Яшар Гюлер на одній із виста... Джерело: X (Twitter) @YasarGulermsb Розгорнути

Як раніше писав OBOZ.UA, найнебезпечнішим торговельним маршрутом у світі наразі є Чорне море. За кількістю загиблих моряків воно перевершило навіть Перську затоку.