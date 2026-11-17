"Буде ще кращий": у Кремлі відреагували на удар України по Кримському мосту

У Кремлі відреагували на удар України по Кримському мосту, заявивши про намір відновити пошкоджену переправу. У Москві запевняють, що після проведення ремонтних робіт міст нібито стане навіть кращим, ніж був раніше.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ. За його словами, російська влада планує визначити порядок відновлювальних робіт та терміни їх виконання.

Що заявили у Кремлі

Пєсков повідомив, що російська влада планує розробити конкретний план відновлення Кримського мосту. За його словами, віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін уже доповів про ситуацію, після чого мають визначити послідовність і терміни ремонтних робіт.

"Буде розроблено план. Конкретний план, Хуснуллін доповів, буде визначено черговість, часові межі відновлювальних робіт. Тут, власне, немає жодних сумнівів, що міст буде відновлено. І буде ще кращим, ніж раніше", – заявив речник Кремля.

Пєсков відреагували на удар... Джерело: Скриншот Розгорнути

Водночас конкретних термінів завершення ремонту Пєсков не назвав.

Атака на Кримський міст: що відомо про наслідки та деталі операції

У ніч проти 17 листопада Сили оборони України атакували Кримський міст. За повідомленнями російських військкорів, у районі переправи пролунало щонайменше 15 вибухів. Унаслідок ударів обвалилася арка та частина дорожнього полотна мосту.

Який вигляд має Кримський міст після ударів. Джерело: ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів

У мережі також оприлюднили відео моменту влучання в конструкції переправи. OSINT-аналітики звернули увагу на щонайменше два влучання, а на опублікованих кадрах видно руйнування автомобільної частини мосту.

Призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку та повідомив про призупинення руху транспорту Керченською переправою. Він закликав місцевих жителів утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати запроваджені обмеження.

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський розкрив деталі операції з ураження Кримського мосту. За його словами, удар у ніч проти 17 листопада став сьомим етапом операції, яку протягом кількох тижнів готували СБУ та Генштаб ЗСУ. Українські військові застосували різні типи ракет і безпілотників, зокрема "Фламінго", "Нептун", "Паляницю" та "Руту".