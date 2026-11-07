Буданов отримає штраф за використання російської під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці – омбудсменка

Очільник Офісу президента Кирило Буданов отримає штраф за використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Факт порушення вже визнано, а передбачену законом суму мають сплатити у встановлені строки.

Уповноважена із захисту державної мови наголосила, що відповідні юридичні процедури вже запущені. Про це повідомила мовна омбудсменка, професорка та докторка філологічних наук Олена Івановська.

Яке рішення ухвалили щодо Буданова

Олена Івановська прокоментувала ситуацію в Петропавлівській Борщагівці та реакцію суспільства на використання російської мови Кирилом Будановим.

За її словами, державний контроль триває відповідно до встановленої процедури. Комунікація з фігурантом інциденту вже відбулася – спокійно та в межах правового поля.

Омбудсменка також зазначила, що факт порушення визнано без спроб виправдати його чи вдатися до захисних реакцій. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки.

Мовна омбудсменка закликала не влаштовувати "лінчування" в соцмережах

Івановська наголосила, що закон про державну мову має працювати, а не ставати приводом для розколу суспільства чи хвиль хейту.

Вона закликала реагувати на ситуацію конструктивно та пам'ятати, що кожна людина може припуститися помилки у стресових, побутових чи екстремальних обставинах.

"Правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах", – написала омбудсменка.

За її словами, зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати помилки та нести за них відповідальність. Івановська вважає, що цей інцидент має бути вичерпаний у правовому полі – через закон і відповідальність.

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Як повідомляв OBOZ.UA, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада відбулися не без стороннього впливу. Правоохоронці мають встановити конкретних організаторів конфлікту та притягнути їх до відповідальності. Тим часом Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення повноважень військовими.