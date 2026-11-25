Буданов анонсував наступний обмін полоненими: коли він відбудеться

Україна продовжує роботу над поверненням своїх захисників із російського полону. Наступний етап обміну військовополоненими може відбутися вже наприкінці листопада – на початку грудня.

Такі орієнтовні терміни керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав під час заходу "Діалог заради єдності". Про це повідомляють Новини.LIVE.

"Кінець листопада, початок грудня. Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повертатись", – зазначив він.

Буданов повідомив про підготовку масштабного обміну, який може охопити понад тисячу людей.

"Ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тобто тисяча, так, по кілька сотень, в кілька етапів. Бо зробити це за один день, навряд чи вийде", – сказав керівник Офісу президента.

Він додав, що узгодження обміну з російською стороною вже триває. Водночас між сторонами залишаються суперечності щодо списків на повернення.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про підготовку масштабного обміну військовополонених, домовленості щодо якого були досягнуті під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Україна вже готує пропозиції для американської сторони та готова забезпечити результат найближчими тижнями.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що під час наступного обміну планують повернути щонайменше 1000 осіб. За його словами, ця цифра може зрости, оскільки сторони продовжують працювати над розширенням списків.

Лубінець також наголосив, що Україна наполягає на поверненні не лише військовополонених, а й незаконно утримуваних цивільних громадян. Після розмови з російською омбудсменкою Яною Лантратовою він отримав відповідь, що російська сторона готова опрацьовувати таку пропозицію.