"Будь ласка, без сюрпризів": Мерц заявив про участь Німеччини у переговорах із РФ і різко звернувся до Трампа

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа узгоджувати дії з європейськими союзниками та Україною напередодні запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він висловив побоювання, що переговори американського та російського лідерів у Китаї можуть повторити сценарій зустрічі на Алясці в серпні 2025 року.

Водночас Мерц підтвердив, що Німеччина братиме участь у майбутніх мирних переговорах щодо України. Про це пише N-tv.

Мерц закликав Трампа не робити сюрпризів перед зустріччю з Путіним

На зустрічі глав держав та урядів ЄС у Дубліні Фрідріх Мерц звернувся до Дональда Трампа напередодні його запланованих переговорів із Володимиром Путіним, які мають відбутися наступного тижня в Китаї.

За словами канцлера, деякі побоюються, що ця зустріч може стати другим "анкориджським інцидентом". У серпні 2025 року Трамп зустрів Путіна на військовому аеродромі в Анкориджі на Алясці, де вони обговорювали війну в Україні. Тоді американський президент привітав російського лідера рукостисканням, а на честь його прибуття наказав розстелити червону килимову доріжку.

"Тому я хочу ще раз дуже чітко донести наше послання до США: будь ласка, жодних сюрпризів. Продовжуйте грати як команда Європи і як команда з Україною, і разом давайте працювати над справжнім миром в Україні", – наголосив Мерц.

Він додав, що саме це є спільною метою, якої європейські союзники мають дотримуватися.

Німеччина братиме участь у мирних переговорах

Мерц також заявив, що Німеччина обов'язково долучиться до майбутніх переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні.

"Вперше в найближчі тижні відбудуться конкретні мирні переговори за участю європейських діячів", – сказав канцлер під час зустрічі в Дубліні.

За його словами, до переговорного процесу, ймовірно, долучаться європейські представники, які брали участь у зустрічах в Абу-Дабі у вівторок та середу. Мерц окремо наголосив: "Участь Німеччини гарантована, це цілком очевидно".

Він також підтримав продовження переговорів у форматі E3 та за участю Польщі. Йдеться про представників Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі.

"Ми також працюємо над цим завданням разом із п'ятьма представниками – з Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Я не бачу жодних проблем у тому, щоб зберегти такий формат", – заявив канцлер.

У ЄС сперечаються, хто представлятиме Європу на переговорах

Як пише POLITICO, лідери Євросоюзу, які зібралися в Дубліні в п'ятницю, продовжують обговорювати, хто має представляти інтереси блоку під час переговорів про майбутнє України.

На тлі активізації зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни Росії Європа, схоже, отримала можливість долучитися до переговорного процесу. Однак дискусії про те, хто саме має виступати від імені ЄС, уже стали однією з головних тем саміту.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал пожартував, що з цієї ситуації можна було б зняти телешоу. За його словами, найцікавіше в дискусіях лідерів ще попереду.

Повномасштабне вторгнення Росії почалося в лютому 2022 року. Відтоді позиція адміністрації Трампа щодо посередництва у мирному процесі змінювалася, а Євросоюз опинився осторонь переговорів, попри те, що бере на себе дедалі більші витрати на підтримку України.

Президент Володимир Зеленський, який у четвер зустрівся в Дубліні приблизно з 50 лідерами країн ЄС та держав, що не входять до блоку, наголосив на необхідності участі європейських урядів у переговорах. Він також попередив, що Росія прагне змінити архітектуру безпеки Європи.

Того ж дня посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорили це питання з Путіним у Москві. Увечері американські представники прибули до Дубліна, щоб поділитися своїми міркуваннями із Зеленським.

Кого в ЄС розглядають як представника на переговорах

Попри спільну позицію щодо необхідності мати місце за столом переговорів, країни Євросоюзу не можуть домовитися, кому саме доручити представляти блок. За інформацією дипломатів і чиновників, у ЄС сформувалися щонайменше три табори.

Одним із головних кандидатів вважають голову Європейської ради Антоніу Кошту. Його посада передбачає представництво інтересів лідерів ЄС на міжнародній арені. Крім того, досвід роботи прем'єр-міністром Португалії, на думку прихильників кандидатури, забезпечує йому певний нейтралітет.

Інший табір підтримує кандидатуру головної дипломатки ЄС Каї Каллас. Її прихильники вважають, що жорстка позиція щодо Росії може бути перевагою на переговорах.

Водночас частина дипломатів сумнівається, що Кремль погодиться вести переговори з Каллас через її принципову позицію щодо Росії. Один із європейських дипломатів назвав її одним із найгірших можливих кандидатів для такої ролі.

Інший високопоставлений дипломат, навпаки, вважає, що саме така репутація може зробити її доречним представником Європи.

Франція та Німеччина не хочуть поступатися місцями за столом переговорів

Ще однією перешкодою для вибору представника Європи може стати позиція Парижа та Берліна. За даними POLITICO, Франція та Німеччина неохоче погоджуються на те, щоб Брюссель отримав монополію на представництво Європи в переговорах.

Мерц уже висловився проти відмови від формату E3 та участі п'яти європейських країн. Франція також має власні дипломатичні й військові важелі впливу: вона є постійним членом Ради Безпеки ООН та володіє єдиним у Європі ядерним арсеналом.

Представник Естонії Міхал заявив, що Франція, Німеччина та Велика Британія й надалі залишатимуться важливими учасниками переговорів і можуть вести двосторонні контакти з Москвою. Водночас у питаннях, які стосуються всього континенту, країни мають дотримуватися спільної позиції ЄС.

"Це основа для такої консенсусної політики та для того, щоб усі були єдині у протистоянні Росії", – пояснив він.

У ЄС хочуть визначитися з представником уже в листопаді

Офіційного призначення представника Європи на зустрічі в Дубліні, ймовірно, не відбудеться. Однак обговорення можуть допомогти лідерам дійти ширшого розуміння щодо того, як саме ЄС має бути представлений у переговорному процесі.

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті заявила POLITICO, що під час п'ятничних переговорів лідерам ще потрібно детальніше обговорити це питання.

Водночас часу на ухвалення рішення може залишатися небагато. Зеленський закликав Євросоюз не затягувати з вибором представника та визначитися з ним у листопаді.

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