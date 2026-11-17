Британія передасть Україні понад тисячу ракет для ППО та більше десятка радарів: коли почнуться поставки

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів (близько 317 млн доларів США). До пакету увійдуть понад тисячу зенітних ракет від Thales Belfast – це ракети малої дальності для протиповітряної оборони. Також у пакеті пускові установки й понад десяток радарів ППО, придбаних Британією за механізмом PURL.

Постачання нового пакету допомоги розпочнеться з середини грудня 2026 року, заявив під час 37-го "Рамштайну" міністр оборони Британії Вес Стрітінг. Він наголосив, що боєприпаси для ППО повинні "допомогти Україні захиститися цієї зими від варварських нападів Путіна".

Що сказав Вес Стрітінг

"Путін хоче використовувати зиму як зброю. Саме тому ми повинні продовжувати перетворювати нашу непохитну відданість Україні на можливості, які допоможуть захиститися від варварських російських атак. Передова у України – це передова лінія свободи та демократії, і ми будемо стояти з українцями стільки, скільки потрібно", – заявив британський міністр.

За його словами, зенітні ракети будуть основним масивом цього пакету допомоги, але до нього також входить "понад десяток радарів протиповітряної оборони", які "допоможуть виявляти повітряні атаки".

Зазначена сума у 240 млн є частиною допомоги обсягом у 500 млн фунтів стерлінгів, оголошеної британським урядом ще під час представлення бюджету країни для покриття нагальних потреб української ППО цієї зими.

Решту заходів підтримки в межах зимового пакета на 500 млн фунтів прем'єр Великої Британії має представити у четвер, 19 листопада, під час зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні.

37-й "Рамштайн"

Як повідомляв OBOZ.UA,у України серед головних запитів нового засідання Контактної групи з питань оборони України – перехоплювачі для ППО та амуніція для бойової авіації. Крім того, Україна розраховує на додаткове фінансування, яке дозволило б збільшити виробництво безпілотників для Сил оборони.

Анонсуючи захід, український лідер звернув увагу на необхідність активізувати спільні з партнерами оборонні виробництва.

"Потрібно й більше імпульсу для спільних із партнерами виробництв. Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати", – наголосив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Велика Британія веде переговори з країнами-учасницями Контактної групи про додаткову допомогу Україні напередодні складної зими. Лондон прагне залучити більше підтримки від союзників і продемонструвати Кремлю готовність партнерів допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно.