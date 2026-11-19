Британія надасть Україні понад тисячу далекобійних дронів: що відомо

Велика Британія готує для України новий пакет військової допомоги на 260 мільйонів фунтів стерлінгів. Він передбачає постачання понад 1000 ударних безпілотників великої дальності, а також морських, логістичних і розвідувальних дронів.

Частина нової зброї зможе долати понад 1000 кілометрів і допоможе українським військовим уражати цілі далеко за лінією фронту. Про нову підтримку України повідомив британський уряд.

Які дрони отримає Україна

Про новий пакет допомоги очікується оголосити під час візиту прем'єр-міністра Енді Бернхема до Берліна. Його загальна сума становитиме 260 мільйонів фунтів стерлінгів.

Україна отримає понад 1000 додаткових ударних безпілотників великої дальності для посилення оборони від російських атак. Дрони зможуть долати відстань понад 1000 кілометрів і нести важкі боєголовки, здатні знищувати цілі одним влучанням.

Це дозволить українським військовим завдавати ударів по об'єктах військового виробництва та інших законних військових цілях далеко за лінією фронту.

Окрім ударних безпілотників, Велика Британія розробить і поставить Україні морські, логістичні та розвідувальні дрони. Вони допоможуть забезпечувати передові підрозділи необхідними запасами, зокрема доставляти на фронт кров і холодильники для медикаментів.

Понад 80% коштів витратять у Великій Британії

Новий пакет має не лише посилити обороноздатність України, а й створити робочі місця та можливості для британських підприємств. Понад 80% виділених коштів планують витратити у Великій Британії, зокрема підтримати малий і середній бізнес в Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії.

Прем'єр-міністр Енді Бернхем заявив, що російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та спроби залишити мільйони людей без тепла не змусять його країну відмовитися від підтримки України.

"Занурення мільйонів українців у крижаний холод та позбавлення їхнього тепла не призведе до перемоги Путіна у цій війні, а лише зміцнить нашу рішучість підтримати Україну", – заявив він.

За словами Бернхема, Велика Британія прагне допомогти Україні захиститися від масованих російських атак і систематичних ударів по критично важливій інфраструктурі. Він також наголосив, що підтримка має значення не лише на полі бою, а й для створення робочих місць у самій Британії.

Прем'єр додав, що під час зустрічі Коаліції охочих партнери України підтвердять незмінність своєї підтримки та спільне прагнення до справедливого й тривалого миру, який унеможливить повернення війни на європейський континент.

Британія посилює підтримку української ППО

Новий пакет оголосили після того, як Велика Британія у вівторок повідомила про масштабну допомогу для протиповітряної оборони України на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Минулого тижня країна також запровадила жорсткі санкції, ставши першою, яка обмежила діяльність усіх десяти найбільших компаній.

Рішення про додаткову допомогу ухвалили на тлі російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. За наведеними даними, Україна зіткнулася з понад 2000 такими атаками, які ускладнили передавання електроенергії від електростанцій до центральних і східних регіонів.

У низці областей щоденні відключення електроенергії сягали 16 годин, а в Києві – 22 годин. Аварійні відключення подекуди спричиняли багатоденні блекаути, через які люди залишалися без водопостачання та можливості користуватися холодильниками й духовками.

Прем'єр-міністр наголосив, що підтримка України має допомогти їй протистояти таким ударам.

Україна збиває майже 70% реактивних дронів

Після візиту президента Володимира Зеленського до Лондона минулого місяця Велика Британія також розпочала постачання додаткових легких багатоцільових ракет, про які раніше оголосили для України.

Ці ракети продемонстрували високу ефективність проти реактивних безпілотників, які Росія використовує для ударів далеко за межами лінії фронту.

За даними британської сторони, завдяки цим поставкам і підтримці партнерів по Коаліції охочих Україна зараз збиває майже 70% реактивних дронів. На початку вересня цей показник становив 30%.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що Росія використовує зиму як зброю проти України, а його країна перетворює обіцянки підтримки на конкретні можливості для захисту цивільного населення.

"У бюджеті ми обіцяли надати Україні додаткову підтримку, і ми виконуємо цю обіцянку, надаючи понад 1000 ударних безпілотників великої дальності в рамках наших постійних зусиль щодо мобілізації союзників та зміцнення обороноздатності України", – сказав він.

Стрітінг також наголосив, що Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

12 британських компаній отримали доступ до українських лабораторій ШІ

Окремо стало відомо, що 12 британських оборонних компаній отримали доступ до українських лабораторій штучного інтелекту Avengers AI Labs. Це стало можливим у межах партнерської угоди, про яку прем'єр-міністр і президент Володимир Зеленський домовилися в серпні.

Платформа надає реальні дані з поля бою та аналітичні висновки для навчання моделей штучного інтелекту. Інформацію збирають тисячі денних камер та інфрачервоних датчиків, розміщених в Україні.

Загалом заявки на участь у партнерстві подали 92 компанії. За результатами конкурсу відібрали 12 найкращих пропозицій, автори яких отримають безпрецедентний доступ до реальних операційних даних і зможуть одразу розпочати роботу.

Після візиту до Берліна прем'єр-міністр Великої Британії, як очікується, вирушить до Брюсселя на саміт Європейського Союзу.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна разом зі своєю командою. Там запланована зустріч Коаліції охочих за участю понад 40 партнерів. Серед учасників також буде команда президента США. Україна планує зосередитися на посиленні протиповітряної оборони, підтримці енергетики та фінансів, а також подальших дипломатичних кроках.