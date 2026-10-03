БРРЄ та Італія виділили Україні 50 млн євро: на що витратять гроші

Уряд Італії та Банк розвитку Ради Європи виділили Україні 50 мільйонів євро. Витратити їх планують на компенсації за знищене російськими ударами житло.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах проєкту HOME, про що були домовленості з партнерами під час конференції з питань відновлення України URC-2026 у Гданську.

Що відомо

"Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та Уряду Італії на компенсації за знищене житло", – йдеться в дописі.

Ці кошти планують спрямувати на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення". За словами прем'єр-міністра, це дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію.

Корецький зазначив, що це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах проєкту HOME, про які домовилися з партнерами під час URC-2026 у Гданську. Він також заявив, що раніше в межах цього проєкту Україна вже залучила 200 млн євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів.

Прем'єр-міністр подякував Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії за важливу підтримку України у важкий час.

"Дякую БРРЄ та Уряду Італії за важливу підтримку України та допомогу українським родинам, які втратили житло через війну", – написав Корецький.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Європейський Союз виділив Україні транш обсягом 2,9 мільярда євро у межах макрофінансової програми Ukraine Facility. Кошти підуть на покриття видатків у період однієї з найбільших бюджетних криз.