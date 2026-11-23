"Брежнєв був українцем": у Словаччині заявили про український слід в окупації Чехословаччини у 1968-му

У Словаччині розгорнулася дискусія після заяв глави МЗС Юрая Бланара про національність військових, які брали участь в окупації Чехословаччини у 1968 році. Політик також згадав радянського лідера Леоніда Брежнєва.

Бланар назвав колишнього Генерального секретаря ЦК КПРС українцем, що викликало обурення представників опозиції. Про це повідомляє словацьке видання Denník N⁠.

Бланар в ефірі TA3 заявив, що перший полк Радянського Союзу, який прибув на територію Словаччини під час вторгнення 1968 року, був українським. Він також наголосив, що Брежнєв був українцем.

У відповідь представник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка різко розкритикував такі твердження.

"Ви це серйозно?" – відреагував він. Посадовець наголосив, що Радянський Союз був тюрмою народів, зокрема й українського. Шимечка також нагадав, що рішення про вторгнення до Чехословаччини ухвалювало політбюро в Москві.

Окремо Бланар прокоментував засідання уряду Словаччини 17 листопада, на якому розглядали питання комісії зі співпраці з Росією. Міністр заперечив будь-який символізм у проведенні зустрічі саме в День боротьби за свободу і демократію.

Засідання відбулося у робочий день, який водночас був державним святом, і його належно вшанували. Бланар стверджував, що хотів особисто бути присутнім на урядовому засіданні, хоча матеріал щодо комісії, за його словами, мав лише інформаційний характер.

Під час пояснень міністр також акцентував на історії 17 листопада як Дня студентства. Він згадав події 1939 року, коли нацистська Німеччина після смерті чеського студента Яна Оплетала закрила вищі навчальні заклади.

Водночас опозиція звинувачує представників партії Smer у тому, що вони уникають згадок про 17 листопада як річницю Оксамитової революції та падіння комуністичного режиму в Чехословаччині, а також критикують Німеччину.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Словаччина нібито "рішуче засудила" удар російських загарбників реактивним дроном по будівлі Служби безпеки України у Києві 4 вересня. Справа у тому, що будівля СБУ в українській столиці знаходиться поруч з консульським відділом посольства Словаччини. Так чи так, наразі Братислава вимагає пояснень від російського посла.