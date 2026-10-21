Болгарія більше не фінансуватиме летальну зброю для України: подробиці рішення уряду

Болгарія більше не буде фінансувати закупівлі летальної зброї для України через Європейський фонд миру (EPF). Влада країни стверджує, що підтримує український суверенітет і територіальну цілісність, проте "відкидає логіку нескінченної військової конфронтації".

Відповідне рішення уряд Румена Радева ухвалив на засіданні 21 жовтня. Про це пише Novinite.com, посилаючись на інформацію прес-служби Ради міністрів.

Позиція "конструктивного утримання"

"Болгарія фінансуватиме виключно нелетальну допомогу Україні", – заявили в уряді. Окрім цього, невійськова допомога країни має спрямовуватися в першу чергу до регіонів з етнічним болгарським населенням.

Офіційна Софія вважає, що таке "конструктивне утримання" відповідає стратегічному інтересу держави припинити воєнні дії біля своїх кордонів.

"Зосередження виключно на невійськовій допомозі є чітким сигналом для міжнародної спільноти про те, що Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, але відкидає логіку нескінченної військової конфронтації та шукає шляхи відкриття дипломатичних каналів для переговорів", – стверджують у Раді міністрів Болгарії.

Це рішення знаменує собою другу форму військової допомоги, припиненої з моменту приходу до влади адміністрації "Прогресивної Болгарії". Раніше уряд вирішив не передавати Києву зброю з арсеналів болгарської армії.

Як писав OBOZ.UA:

– Раніше міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов звернувся до НАТО з проханням про посилення оборони від безпілотників та інших повітряних загроз на тлі серії атак на цивільні судна в Чорному морі. Софія попросила союзників надати бойову авіацію, зенітно-ракетні комплекси, системи протидії дронам і патрульні літаки, фактично запросивши весь доступний спектр відповідних спроможностей.

– Окрім цього, до 30 жовтня Болгарія планує приєднатися до ініціативи Північноатлантичного альянсу з протидії безпілотникам у Чорному морі.