Блог | Бізнес чи укриття? Пропоную три зміни до ідеї уряду

Про ідею уряду зупиняти роботу бізнесу з 04 грудня, який не має укриття.....

Почитав коментарі під попереднім відео. "Немає укриття – міняй державу". "А як перевірятимуть? Адже самі перевіряльщики повинні бути в бомбосховищах". І найточніше: "Вся держава в одному прикладі".

Те саме, тільки у більш дипломатичному стилі отримав в зверненнях від бізнес-асоціацій.

Тому пропонуємо 3 зміни:

– бізнес сам вирішує, чи працювати в жовту тривогу;

– кожен працівник сам оцінює загрозу і може піти в укриття;

– обов’язок оповістити працівників і відвідувачів лишається.

Проєкт постанови Ради – СЕДО №2382340, відкритий для підпису всім народним депутатам. До 4 грудня залишилось 37 днів….

Станом на зараз підписали: