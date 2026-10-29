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Бізнес чи укриття? Пропоную три зміни до ідеї уряду
Ілюстративне фото. Укриття.
Джерело: freeradio.com.ua
Про ідею уряду зупиняти роботу бізнесу з 04 грудня, який не має укриття.....
Почитав коментарі під попереднім відео. "Немає укриття – міняй державу". "А як перевірятимуть? Адже самі перевіряльщики повинні бути в бомбосховищах". І найточніше: "Вся держава в одному прикладі".
Те саме, тільки у більш дипломатичному стилі отримав в зверненнях від бізнес-асоціацій.
Тому пропонуємо 3 зміни:
– бізнес сам вирішує, чи працювати в жовту тривогу;
– кожен працівник сам оцінює загрозу і може піти в укриття;
– обов’язок оповістити працівників і відвідувачів лишається.
Проєкт постанови Ради – СЕДО №2382340, відкритий для підпису всім народним депутатам. До 4 грудня залишилось 37 днів….
Станом на зараз підписали:
- Железняк Я. І.
- Хлапук М. М.
- Безугла М. В.
- Балога В. І.
- Устенко О. О.
- Горенюк О. О.
- Коваль О. В.
- Видолоб Д. В.
- Мовчан О. В.
- Салійчук О. В.
- Леонов О. О.
- Богданець А. В.
- Юрчишин Я. Р.
- Васильченко Г. І.
- Камельчук Ю. О.
- Микиша Д. С.
- Рєзнікова В. В.
- Радіна А.О.
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