"Білий дім стає на коліна перед Путіним": Обама різко засудив політику Трампа і згадав українців. Відео

Колишній президент США Барак Обама розкритикував політику Дональда Трампа щодо України. За його словами, Білий дім схиляється перед російським диктатором Володимиром Путіним і зраджує українців, які борються за свою свободу.

Про це він сказав на передвиборчому мітингу United for Georgia. Раніше Обама також заявляв про повну некомпетентність Трампа і звинувачував його у втягуванні США у нікому не потрібну війну з Іраном.

Що відомо

"І поки ми відштовхуємо ключових союзників, таких як Канада, Білий дім схиляє коліна перед Путіним і зраджує українців, які борються за свою свободу та демократію", – сказав Обама.

Нагадаємо, раніше на мітингах у Клівленді та Детройті 24 жовтня Барак Обама також заявляв про повну некомпетентність чинного глави держави Дональда Трампа. За словами президента-демократа, друга каденція Трампа обернулася хаосом, жорстокістю і корупцією. Обама також звинуватив 47 президента у втягуванні США у нікому не потрібну війну з Іраном та у відвертому шахрайстві. Трамп того ж дня завдав "удару" у відповідь.

Так, у ході передвиборчих мітингів Обама зробив низку незвично різких для нього заяв щодо Трампа та результатів двох років його президента. Зокрема, він охарактеризував другу каденцію Трампа як "два роки хаосу, жорстокості й корупції".

Так, Обама прямо заявив, що головною рисою чинної адміністрації президента включно з ним самим є "некомпетентність, якої ми ще не бачили в сучасній історії".

При цьому, говорячи про Трампа, Обама вживав вислови на кшталт "ви знаєте хто" чи "цей тип у Білому домі". Подібна зневага зумовлена тим, що, за словами колишнього очільника США, Америка ще не мала президента, котрий би "так шалено відзначився у відвертому шахрайстві".

Трамп на заяви Обами відреагував того ж дня. Після дострокового голосування у Флориді він поспілкувався з журналістами – і назвав Обаму "нікудишнім президентом". Слова попередника та ідеологічного опонента Трамп пропонує вважати свідченням сили республіканців.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп 26 жовтня оголосив про намір виплачувати по $1 млн за повідомлення про фальсифікації на виборах, якщо вони призведуть до арешту та засудження причетної особи. Пропозиція охоплює не лише майбутнє голосування, а й попередні вибори у Сполучених Штатах.