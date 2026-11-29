Без дозволу НАТО: в Польщі сказали, як реагуватимуть на вторгнення Росії в країни Балтії

Польща готова негайно направити свої війська до однієї з країн Балтії в разі збройної провокації з боку Росії, не очікуючи на офіційне запровадження п’ятої статті договору НАТО. Водночас у польському уряді обговорюють масштаби можливої військової допомоги

Про це повідомляє польське видання Onet, посилаючись на розмови з двома міністрами польського уряду. За інформацією співрозмовників видання, питання реагування на можливу російську агресію проти країн Балтії активно обговорюють як у Польщі, так і в інших державах НАТО.

Який сценарій нападу Росії розглядають у Польщі

У польському уряді обговорюють можливість обмеженої збройної провокації Росії проти однієї з трьох балтійських держав. Зокрема, йдеться про захоплення невеликого населеного пункту, а не про повномасштабне вторгнення.

За даними розвідки, країна-агресорка наразі не планує і не має можливостей для масштабного нападу на будь-яку країну НАТО. Водночас сценарій локальної військової провокації розглядають як один із можливих варіантів розвитку подій.

У такій ситуації Польща матиме два варіанти дій: обмежитися гуманітарною допомогою або долучитися до військової операції та направити своїх військових на допомогу країні, яка зазнала нападу.

При цьому Варшава може чекати на відповідне рішення НАТО або самостійно відправити війська, не очікуючи офіційного запуску п'ятої статті Північноатлантичного договору. За інформацією джерел Onet у польському уряді, відсутність реакції на російську провокацію або запізніле втручання союзників фактично означатимуть кінець НАТО.

У такому разі Росія отримає можливість переконатися, що країни Альянсу не здатні захистити одна одну. Це також створить загрозу для самої Польщі, яка в разі аналогічної провокації на власній території може опинитися без підтримки союзників.

Негайне направлення польських військ також має стати сигналом для Москви. Якщо Росія не виведе свої сили з території атакованої держави, вона ризикуватиме опинитися у стані війни з усім Альянсом.

Які війська Польща може направити до країн Балтії

Один із представників уряду заявив, що Польща негайно направить збройні сили на допомогу атакованій балтійській державі. За його словами, Варшава не чекатиме формального запуску п'ятої статті НАТО, а діятиме без зволікань.

Інший співрозмовник висловив більш обережну позицію. Він пояснив, що наявні військові ресурси Польщі обмежені, тому допомога не повинна послаблювати власні оборонні можливості країни. З огляду на це, Варшава, найімовірніше, відправлятиме спеціальні підрозділи, а не, наприклад, бронетанкові частини.

Водночас обидва політики погоджуються, що в разі збройної провокації Росії проти однієї з країн Балтії Польща долучиться до військової відповіді.

Як розповідав OBOZ.UA, війська США готові дуже швидко відреагувати, якщо Росія нападе на Польщу або країни Балтії. Водночас американські військові сподіваються завчасно помітити підготовку до можливої атаки.