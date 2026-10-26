Блог | Бандера, Шухевич і політична гра: чому Польща загострила історичну суперечку саме зараз

Давайте коротко підсумуємо, що відбулося того тижня в польсько-українських стосунках у контексті УПА, Романа Шухевича та польсько-українського конфлікту під час і після Другої світової війни.

Львівська обласна рада ухвалила рішення про відзначення у 2027 році Року Романа Шухевича, Року Олега Ольжича та Року Української повстанської армії.

Чи має право Львівська обласна рада ухвалювати такі рішення? Очевидно, що так. Це орган місцевого самоврядування, який відповідно до Конституції та законодавства України має повноваження ухвалювати рішення в межах своєї компетенції.

Мало того, зверну увагу всіх охочих на постанову Верховної Ради України, ухвалену наприкінці 2025 року, яка стосується відзначення пам’ятних дат у 2026–2027 роках. У ній згадується пам'ятна дата – 30 червня 2027 року виповнюється 120 років від дня народження Романа Шухевича. І дано рекомендації органам місцевого самоврядування врахувати це у своїй роботі.

Чи сталося щось унікальне? Ні.

Давайте подивимося на історію.

28 листопада 2006 року Тернопільська обласна рада ухвалила рішення щодо відзначення Року Романа Шухевича. Наступного дня, 29 листопада 2006 року, відповідне рішення ухвалила Львівська обласна рада, проголосувавши за те, щоб 2007-й став Роком Романа Шухевича.

6 березня 2007 року до цієї ініціативи долучилася Волинська обласна рада.

17 березня 2017 року відповідне рішення ухвалила Рівненська обласна рада, а 11 травня 2017 року – повторно Львівська обласна рада.

І ось 20 жовтня 2026 року Львівська обласна рада знову ухвалює рішення, пов’язані з ушануванням Романа Шухевича.

Як бачимо, рішення про відзначення пам’ятних років, пов’язаних із Романом Шухевичем, ухвалювалися українськими органами місцевого самоврядування і раніше. Це не нова практика, яка виникла лише у 2026 році.

Особливо цікавою є згадка польського автора і мого знайомого Томаша Бартецького про події 2006 року. Тоді президентом Польщі був Лех Качинський, а прем’єр-міністром – Ярослав Качинський. Попри їхню увагу до історичної пам’яті, офіційного протесту польської влади щодо рішення Львівської обласної ради не було.

То що ж змінилося?

Тепер повернімося до вересня 2026 року. І скажіть мені чесно: що відбулося?

Чи відшукала польська спільнота якісь нові документи про Романа Шухевича та Українську повстанську армію? Я думаю, ні.

Чи почали поляки глибше відчувати біль польсько-українського конфлікту – такий самий біль, який відчувають українці? Я думаю, також ні.

На мою думку, відбулося дещо інше. І є два моменти, на яких я хочу наголосити.

Історична пам’ять стала інструментом політики.

Двадцять років тому це не було таким політичним інструментом. Десять років тому – принаймні не настільки, як сьогодні. Тепер же політики, незалежно від того, наскільки прихильно вони ставляться до України, намагаються заробляти на цій темі легкі політичні бали.

Чому? Тому що це працює на частину їхнього електорату. (або ж лохторату)

Пробачте мені за відвертість, але заяви на кшталт "ми нагнули українців", "ми нагнули бандерівців", "ми перемогли" дуже добре заходять певній частині польських виборців.

А найгірше те, що ми самі на це ведемося.

На найвищому політичному рівні, на рівні публічних дискусій з’являється чимало людей, які починають повчати нас: не треба дражнити, не треба провокувати, не треба порушувати цієї теми.

Та ніхто нікого не дражнить. Ми ведемо власну внутрішню політику, пам’ятаємо свою історію та маємо право вшановувати тих, кого вважаємо важливими для української історичної пам’яті.

Є один принцип, про який варто пам’ятати: із сильними рахуються, із сильними розмовляють. Якщо ми поступатимемося щоразу, коли на нас чинитимуть політичний чи інформаційний тиск, то цей тиск продовжуватиметься. І нас будуть скубати далі.

І тут я хочу звернути увагу ще на один момент.

Я шість років працював у спецслужбі. Знаю, що мене читають колишні друзі, колеги та знайомі з цієї спецслужби. Є таке поняття, як контрзаходи й контрінформація.

На мою думку, нинішні події варто розглядати і крізь цю призму.

Чому?

Тому що приблизно за два тижні до цих подій на території сучасної Польщі у селі Ласків було виявлено останки 40 українців, які, за наявною інформацією, стали жертвами вбивства "Святої " Армії Крайової.

Знаково, що керував цими розкопками Святослав Шеремета і здійснювали його співробітники КП "Доля".

Ця подія могла стати початком серйозної інформаційної дискусії про відповідальність за злочини проти українців, про польсько-український конфлікт і про те, як у Польщі вшановують пам’ять його жертв.

І ось тут виникає запитання: чи не стали нові дискусії про Романа Шухевича, УПА та батальйон "Нахтігаль" своєрідним інформаційним контрзаходом, який відвертає увагу від іншої теми?

Я не стверджую, що маю документальні докази єдиного задуму чи скоординованої операції. Але послідовність цих подій дає підстави поставити таке запитання.

Я вже бачу повідомлення про заплановані в Польщі круглі столи та відкриті лекції, присвячені батальйону "Нахтігаль", Роману Шухевичу й Українській повстанській армії.

Зокрема, йдеться про заходи в Інституті Пілецького за участю Даміана Марковського. Його підходи до історії польсько-українського конфлікту та оцінки діяльності польських збройних формувань заслуговують на окремий критичний аналіз. Особливо важливо, щоб такі дискусії спиралися на документи, а не на політичні потреби сьогодення. Цей автор крайні роки займається відбілюванням участі поляків в істрєбітєльних батальйонах НКВД.

Якщо моя оцінка правильна, то результат такого інформаційного протистояння може бути вигідним польським політикам одразу в кількох аспектах: увага переміщується на українських історичних діячів, попередня інформаційна хвиля слабшає, а українські поступки можна подати власному електорату як політичну перемогу.

У такому разі виникає дуже зручний для політичної пропаганди образ: польська сторона нібито змусила українців відступити, відмовитися від власної історії або припинити вшанування своїх діячів.

Ось вам і політична арифметика.

Нічого надзвичайно складного тут немає. Історія стає інструментом внутрішньої політики, а суперечливі сторінки спільного минулого використовуються для мобілізації виборців.

Але Україна не повинна відмовлятися від власної історичної пам’яті лише тому, що хтось за кордоном намагається перетворити її на політичну проблему.

Ми маємо пам’ятати про жертв польсько-українського конфлікту, досліджувати складні сторінки нашої історії, визнавати встановлені факти й водночас не дозволяти перетворювати історію на інструмент політичного шантажу.

Пам’ятати свою історію – не означає провокувати сусідів. А прагнення до добрих відносин із Польщею не повинно означати відмову України від власного історичного права.