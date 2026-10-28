"Бачимо різні інструменти": Зеленський розповів про розбіжності з Трампом

Україна абсолютно згодна з президентом США Дональдом Трампом щодо того, що розв'язану Росією війну необхідно завершити. Однак бачення того, як це робити, сьогодні у Вашингтоні та Києві різне.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun. Він підкреслив: на відміну від американців українці точно знають, що таке Росія.

Що сказав Зеленський

Президент підкреслив, що Україна, як і США, прагне завершення російсько-української війни. Однак у Вашингтоні та Києві по-різному бачать, як цього можна досягти.

"Ми з президентом Трампом на одному боці, коли говоримо про необхідність закінчити цю російську війну. Але ми бачимо різні інструменти для досягнення цієї мети. Моя філософія в тому, що Путін – глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в Радянському Союзі. Коли Путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати", – зазначив Зеленський.

Зеленський дав інтерв'ю The Sun. Джерело: ОП

Ці відмінності у сприйнятті та розумінні й зумовлюють різні погляди, яких притримуються у Києві і Вашингтоні.

"Сполучені Штати, зважаючи на глобальні питання безпеки, можуть обговорювати з росіянами різні питання. Але ми розуміємо менталітет і Путіна, і російського народу, їхніх військових і цивільних. Коли вони готові щось зробити, а коли бояться Путіна, тому що знають, що можуть потрапити до в’язниці. Якщо вони не підуть убивати українців, Путін покарає їх по-своєму. Тому в деяких питаннях президент Трамп підтримував нас, а в інших у нас різні погляди", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент вказав на загрози від угоди Трампа з Путіним і пояснив, що стоїть за вимогами Росії до НАТО. Також Зеленський висловився щодо підтримки, яку Москва надає Тегерану у війні зі США і висловив припущення, чому Трамп цю допомогу заперечує.