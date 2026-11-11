"Бачимо певні можливості": Кушнер і Віткофф поїдуть в Москву до Путіна

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер у четвер, 12 листопада, вирушать до Москви. Вони мають намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорити результати переговорів.

Після цього спецпредставники вирушать до Дубліна (Ірландія), щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив Джаред Кушнер після завершення переговорів.

Що відомо

"Ми зі Стівом Віткоффом завтра вирушаємо до Москви на зустріч із Путіним, щоб обговорити те, про що йшлося сьогодні", – зазначив Джаред Кушнер.

Спецпредставник додав, що вони вбачають певні можливості та перспективи.

Після цього вони запланували зустріч із Зеленським у Дубліні.