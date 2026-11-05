Американці завдали нищівної поразки Трампу: як перемога демократів у Конгресі змінить політику США та вплине на Україну. Інтерв’ю з Безсмертним

Проміжні вибори до Конгресу США обернулися для Дональда Трампа серйозною поразкою. Демократи не просто повертають собі більшість в обох палатах американського парламенту, а й перемогли у штатах, які десятиліттями вважалися надійною територією республіканців. Техас, Канзас, Південна Кароліна та Айова – результати голосування показали, наскільки далеко поширилося невдоволення виборців президентом та його адміністрацією.

Трамп сам зробив ці вибори випробуванням власної популярності. Він закликав американців голосувати так, наче його прізвище також стоїть у бюлетенях, і фактично перетворив кампанію на референдум про два роки свого президентства. Економічні проблеми, зростання вартості життя, війна з Іраном та інші рішення Білого дому викликали невдоволення навіть серед частини виборців, які раніше підтримували республіканців.

З січня 2027 року демократи отримають контроль над Конгресом, комітетами та парламентськими розслідуваннями. Вони зможуть вимагати пояснень від представників адміністрації, перевіряти рішення президента, блокувати частину його ініціатив і створювати проблеми з кадровими призначеннями. Під особливою увагою можуть опинитися дії Білого дому щодо Ірану, міграційна політика, бізнесові інтереси родини Трампа та домовленості з Росією.

Для України повернення демократів до контролю над Конгресом відкриває можливість відновити частину політичної та військової підтримки США. У Демократичній партії загалом прихильніше ставляться до допомоги, санкцій проти Росії та збереження американської участі в європейській безпеці. Проте розраховувати на автоматичну зміну курсу Вашингтона не варто. Трамп не втратить можливість самостійно визначати зовнішню політику. Навпаки, зіткнувшись із сильнішим опором усередині країни, він може активніше та агресивніше діяти там, де президентські повноваження залишаються широкими. Це створює додаткову невизначеність для Європи, НАТО та звісно України.

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA поділився український дипломат і політик Роман Безсмертний.

– Результати виборів до Конгресу загалом прогнозувалися, однак масштаб поразки республіканців виявився несподіваним. Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу та отримали підтримку в низці традиційно республіканських штатів. Які фактори стали визначальними для такого результату?

– Передусім результат виявився значно кращим для демократів, ніж прогнозувала більшість соціологів. Приблизно 60% прогнозів передбачали, що Сенат залишиться під контролем республіканців або матиме умовний паритет. Натомість демократи отримали більшість. Не очікували й такого значного відриву в Палаті представників: за необхідних 218 місць демократи можуть здобути понад 250. Це великий розрив, якого в історії американських виборів було небагато. Водночас, простежується важлива теза: це не стільки перемога демократів, скільки провал Дональда Трампа.

Визначальними були кілька чинників. Перший – соціально-економічна ситуація та негативна оцінка діяльності Трампа. Передусім ідеться про інфляцію та зростання цін. Особливо болючим для американців стало подорожчання пального. Для суспільства, яке значною мірою залежить від автомобілів, ціна понад чотири долари за галон стала серйозним подразником. Коли відповідальність за це покладають на президента, наслідки для його рейтингу неминучі.

Другий чинник – загальна інфляція, посилена його митно-тарифною політикою. Саме вартість пального та зростання цін стали основою негативної оцінки економічного курсу президента. Ще два чинники вдарили по позиціях Трампа. Перший – питання абортів: близько 70% жінок проголосували за демократів, підтримавши їхню позицію щодо репродуктивних прав. Другий – імміграційна політика. Жорсткий підхід Трампа до питання кордонів також зіграв проти республіканців.

Важливу роль відіграла молодь: її виборча активність була надзвичайно високою, а 72% молодих виборців підтримали демократів. Саме молоді люди забезпечили демократам значну частину переваги завдяки підтримці ліберальніших підходів до питань абортів, інклюзії та імміграції. Отже, президент зазнав поразки одразу за кількома напрямами – економічним, соціальним і гуманітарним. Це матиме наслідки як для американської політики, так і для внутрішнього життя Республіканської партії.

– Трамп зробив ці вибори оцінкою власного президентства й зазнав поразки. Чи може він тепер перетворитися на "кульгаву качку" для республіканців? Попереду ще два роки президентства, але виборці вже дали оцінку його політиці. Наскільки ця поразка послабить позиції Трампа та його родини всередині партії?

– Якби не Ілон Маск і кампанія технологічних магнатів, процес внутрішньопартійного перегрупування вже міг би розпочатися. Так було завжди: після поразки президентської партії на проміжних виборах усередині неї починалася боротьба за лідерство. Однак нині Республіканська партія фактично розділилася не на дві, а на три групи. І це стримуватиме такий процес. Перша група – прихильники MAGA, які й надалі беззастережно підтримуватимуть Трампа. Друга – умовно "м’яка MAGA", яку очолює Ілон Маск разом із групою технологічних магнатів. Те, що відбулося під час цієї кампанії, безпрецедентне для історії партії: кілька людей фактично профінансували вибори на п’ять мільярдів доларів. Демократичні кандидати самостійно збирали кошти на кампанії, тоді як у республіканців фінансування було централізованим: кілька впливових донорів забезпечили основний ресурс, який потім розподілявся між кандидатами. Це принципово змінює внутрішньопартійну ситуацію.

Третя група – класичні республіканці, які гуртуються навколо Марко Рубіо. Вони представляють традиційну праву ідеологію, республіканізм і спадщину рейганізму. Кожна з цих груп матиме потенційного лідера. Прихильники MAGA, очевидно, орієнтуватимуться на Джей Ді Венса, друга група – на Ілона Маска. У таборі класичних республіканців найавторитетнішою фігурою залишається Марко Рубіо.

– Чи почнеться відкрита боротьба за лідерство вже зараз?

– Ні, за такого розкладу сил цей процес затягнеться. Трамп ще певний час намагатиметься втримати контроль над партією та впливати на її внутрішні процеси. Чому він активізує Джареда Кушнера? Тому що президента США значно легше обмежити у внутрішній політиці. У зовнішній політиці, за винятком окремих рішень щодо застосування військової сили, його повноваження набагато ширші. Тому Трамп намагатиметься зосередитися саме на зовнішньополітичному напрямі.

Війна на Близькому Сході є для нього ключовою в багатьох аспектах. Але тепер демократи зможуть суттєво обмежувати його можливості, зокрема через контроль над бюджетом. Тому зараз найважливіше – спостерігати за поведінкою цих трьох груп усередині Республіканської партії. Саме це покаже, чи почалася боротьба за майбутнє лідерство, чи всі поки що вичікують.

– Як особисто поводитиметься Дональд Трамп після цієї поразки? Чи буде це зрив греблі – хаотичні, нервові, непередбачувані й навіть мстиві рішення? Чи він усе ж визнає перемогу демократів і дещо заспокоїться? Наскільки поразка вплине на його подальшу поведінку та політичні рішення?

– Насамперед я б не радив вірити Дональду Трампу. Визнання результатів виборів не означає, що він не намагатиметься змінити ситуацію. Варто очікувати позовів із вимогами визнати результати незаконними, заяв про фальсифікації та інших подібних кроків. Прихильники MAGA підштовхуватимуть Трампа до активних дій, тому не слід вважати, що він змирився з поразкою і просто відійде вбік. Водночас масштабного наступу з його боку я не прогнозую. Для цього потрібні люди, здатні реалізовувати його рішення в державній системі, а з професійними кадрами у Трампа великі проблеми. Тому на нього чекають серйозні труднощі у відносинах із Конгресом. Демократи добре знають парламентські процедури, і республіканцям доведеться шукати з ними компроміси. Ми побачимо постійне протистояння: президент ухвалюватиме рішення, які Конгрес намагатиметься скасувати, а сам Конгрес ухвалюватиме закони, які Трамп відмовлятиметься підписувати. Далі виникатиме питання подолання президентського вето, що вимагатиме домовленостей із республіканцями. В одних випадках це вдаватиметься, в інших – ні.

Зміниться керівництво Палати представників і Сенату, ключові позиції в яких посядуть демократи. Це посилить їхній вплив на порядок денний, зокрема через роботу слідчих комісій. Важливо й те, що ще наприкінці кампанії частина донорів республіканців почала підтримувати демократів, заздалегідь подбавши про свої позиції в новій політичній конфігурації. Тепер цей процес посилиться. Великі технологічні компанії та їхні керівники шукатимуть контактів із новим керівництвом Конгресу. Їм доведеться визначатися, куди спрямовувати свій вплив – до Білого дому чи на Капітолій. Очевидно, що дедалі більше уваги вони приділятимуть Конгресу, адже саме там формуватимуться рішення, які визначатимуть їхнє майбутнє.

– Як щодо ситуації у демократичному таборі, де незважаючи на такі результати, вистачає проблем?

– Якщо Республіканська партія розділилася на три табори, які об'єднує певне відчуття поразки, то демократам загрожує інша проблема – внутрішній розкол через надмірний успіх. У політику зараз прийшло нове покоління. Зверніть увагу хоча б на Джона Оссоффа. Це справжнє відкриття для Демократичної партії, надзвичайно сильна політична фігура. Я подивився його виступи й можу сказати, що це вже готовий лідер. Він на кілька голів вищий за багатьох представників нинішнього керівництва партії. Те саме стосується інших нових політиків, зокрема Аталаріко та Мамдані. Це представники нового покоління з лівими поглядами. Я б навіть сказав, що в деяких випадках ідеться про дуже ліву політичну позицію, яка мені не надто імпонує. Але ці ідеї знаходять відгук у виборців, і саме в цьому полягає проблема. Якщо саме це покоління отримає провідні позиції в Демократичній партії, воно може створити величезні проблеми і для Трампа, і для республіканців загалом. Водночас хочу застерегти: це зовсім не означає, що їхня політика обов'язково буде корисною для України.

– Наскільки глибокий конфлікт лівого крила та традиційних демократів і чи може він завадити партії ефективно протистояти Трампу та зміцнити власні позиції?

– Я не очікував, що Демократична партія настільки захопиться лівими ідеями. Це певною мірою нагадує те, що сталося з республіканцями, де сформувалося крило MAGA. Тепер у демократів виникло власне крило, яке досить різко змістилося вліво. Це ще більше віддаляє дві партії одна від одної. І тут постає питання структурних змін у політичній системі США. Раніше республіканці й демократи мали суттєві ідеологічні відмінності, але водночас залишалися близькими в багатьох питаннях. Саме тому між ними нерідко виникали союзи та формувалася двопартійна підтримка важливих рішень. Але якщо порівняти MAGA та нове ліве покоління демократів, то між ними практично немає нічого спільного. Подивіться хоча б на Мамдані, мера Нью-Йорка. Він дуже далекий від традиційних демократів, які виступають за конкурентне суспільство та конкурентну економіку. Йдеться не про абсолютно вільний ринок, якого дотримуються консерватори, а саме про конкурентну економічну модель. Натомість у новому лівому крилі домінують ідеї перерозподілу ресурсів і соціальної рівності. Для американської політичної системи це потенційно небезпечний напрям, і його не варто недооцінювати.

– Тобто країна ще більше поляризуватиметься через протистояння MAGA та лівого крила Демократичної партії?

– Так. MAGA нікуди не зникне, адже це рух, цементований консервативними цінностями. Водночас набирає сили ліве крило демократів. Тому відбуватиметься подальше зміцнення обох політичних таборів. Це і є наслідок поляризації, яка лише поглиблюватиметься. Для Америки нічого доброго в цьому немає.

– Якими будуть подальші кроки демократів? Чи перетвориться їхня перемога на політичне цунамі для Трампа та його оточення? Уже говорять про можливі розслідування щодо справи Епштейна, домовленостей із Путіним, війни з Іраном. Під ударом можуть опинитися міністр оборони Гегсет і навіть Ілон Маск. Демократи діятимуть у певних політичних рамках чи намагатимуться використати всі можливості для тиску?

– Сторони можуть домовлятися за принципом: ви не чіпаєте одне питання, ми не порушуємо інше. Тобто є чим торгуватися і про що домовлятися. Мене особливо зацікавило передвиборче інтерв'ю Гакіма Джеффріса, керівника демократичної меншості в Палаті представників, який, очевидно, стане наступним спікером. Він дав зрозуміти, що демократи можуть не ініціювати імпічмент Трампа, оскільки шанси довести цю процедуру до кінця невеликі. Натомість вони зосередяться на роботі слідчих комісій, зокрема на розслідуванні корупції. І це може стати для демократів дуже виграшною темою. Якщо вони візьмуться за антикорупційні розслідування, то здатні набрати величезну політичну підтримку. Особливо якщо вдасться встановити обставини сумнівних оборудок Трампа. За цим можуть потягнутися й інші фігури – Віткофф, Кушнер, російський представник Дмитрієв.

Важливо, що 62% американців уперше поставили корупцію у владі серед найважливіших проблем країни. Раніше в США це питання не мало такої ваги, адже корупцію фактично вважали несумісною з американською політичною системою. Трамп зробив цю тему актуальною, і демократи цілком можуть нею скористатися. Водночас вони намагатимуться обмежити можливості самого президента та його адміністрації.

Щодо Гегсета, то Трамп цілком може зробити його відповідальним за невдачі у війні з Іраном. Президент, схоже, незадоволений ним, зокрема через обіцянки швидкої перемоги та переоцінку можливостей американського оборонного сектору. Якщо виникне можливість домовитися з демократами шляхом кадрових поступок, Трамп може пожертвувати Гегсетом. Щоправда, тепер, коли республіканці втратили більшість у Сенаті, йому буде складніше провести на цю посаду власну кандидатуру.

Становище Ілога Маска значно складніше, ніж у тих технологічних магнатів, які вже почали шукати контакти з демократами. Маск перейшов певні червоні лінії, тому тепер може зіткнутися з серйозним тиском. Зокрема, демократи порушуватимуть питання звільнення близько 200 тисяч працівників державного апарату та згортання державних програм. Їхнє відновлення потребуватиме бюджетних рішень, які має підписувати президент. Крім того, компанії Маска мають прямі контракти з 18 державними структурами. Конгрес може ініціювати перегляд цих відносин, зокрема державного фінансування та контрактів. Отже, Маск матиме серйозні проблеми.

– Чому демократи вже починають відмовлятися від ідеї імпічменту? Вони хочуть залишити собі можливість політичного торгу чи просто не прагнуть додатково загострювати й без того напружену ситуацію в країні?

– Наскільки я зрозумів із заяв Джеффріса, їхня позиція прагматична: потрібно зосередитися на тому, що реально можна зробити. Немає сенсу витрачати час і політичний ресурс на чергову процедуру імпічменту, якщо немає впевненості, що її вдасться довести до завершення. Трамп і так уже став рекордсменом за кількістю імпічментів, тому демократи, очевидно, оберуть інші інструменти впливу.

– Переходимо до України та Європи. Демократів вважають прихильнішими до підтримки України, ніж адміністрацію Трампа. Але чи не була їхня риторика лише частиною передвиборчої кампанії та критики президента? Наскільки перемога Демократичної партії може змінити ситуацію з військовою допомогою, розвідданими, Starlink, тиском на РФ та іншим?

Передусім зверніть увагу на результати окремих республіканців, які послідовно підтримували Україну. Вибори програли Фіцпатрік та ще кілька таких політиків. Це свідчить про те, що американці голосували насамперед відповідно до власних інтересів, а не з огляду на позицію кандидатів щодо України. Отже, питання підтримки України важливе для американської політики, але воно не є визначальним для більшості виборців. Демократи справді мають іншу позицію – вони підтримують Україну та виступають за посилення тиску на Росію.

– Тобто, американська політика не повернеться до рівня підтримки часів Байдена і фінансова допомога Україні не відновиться?

Однозначно ні. Водночас є можливість стабілізувати три важливі напрями: постачання зброї, передавання розвідувальної інформації та стабільність зв'язку. Особливо це стосується допомоги, за яку платить Україна або розраховуються європейські партнери. Тут ситуація може стати передбачуванішою. Зокрема, Маск буде змушений шукати порозуміння з демократичним Конгресом, адже той матиме можливості впливати на його бізнес. Тому питання Starlink та інших послуг, за які розраховуються Україна й європейці, може стати предметом домовленостей.

Що ж до посилення тиску на Росію, то така можливість є. Конгрес, найімовірніше, знову повернеться до законопроєкту Грема – Блюменталя про санкції проти Росії. Для демократів це важливий інструмент, який дозволяє демонструвати жорстку позицію щодо Москви без значних бюджетних витрат. Однак Трамп може використати це питання для політичного торгу. Його підхід до відносин із Конгресом буде транзакційним: ви підтримуєте одну ініціативу, а я натомість погоджуюся на іншу. Він уже дав зрозуміти в інтерв'ю The New York Times, що готовий укладати політичні угоди. Тому підтримку України та санкційний тиск на Росію потрібно розглядати саме в контексті майбутніх домовленостей між Білим домом і Конгресом.

– Послаблення позицій Трампа може змінити його діалог із Європою та ставлення до України? Останніми тижнями ми спостерігали максимальне зближення з Росією. Чи вплине на це результат виборів, чи Трамп і надалі діятиме саме так, не зважаючи на нову політичну реальність?

– Трампа тут не зміниш. Він і надалі діятиме у власних інтересах. Це помітили й виборці: переважна більшість заявила, що їх дуже турбує те, що президент працює на власну користь, а не в інтересах держави. Інша річ, що тепер з’являється можливість вести діалог із Конгресом. Інакше поводитимуться Рубіо та інші урядовці, адже розумітимуть, що їм доведеться відповідати за свої рішення. Трамп говоритиме, як і раніше, а от Держдепартамент і Рубіо можуть змінити позицію та стати ближчими до України.

Те, що Кирило Дмитрієв поспіхом поїхав разом із російською уповноваженою з прав людини до Меланії Трамп, свідчить про пошук нового каналу впливу. Він же не гуманітарними проєктами займається – він бізнесмен. Йому потрібен контакт, щоб переконувати й впливати. Він чудово розуміє, що Віткофф і Кушнер уже не зможуть зіграти свою гру.

Тому зараз ми заходимо в період затишшя і затягування переговорів. Якщо в цей час активно спрацює Ватикан, а Європа почне тиснути, ситуація може змінитися. Але для цього Україна має зайняти чітку позицію. Принаймні на робочому рівні потрібно заявити Вашингтону: або Європа бере участь у переговорах, або ми з них виходимо. Даємо вам на це два місяці. З’ясуйте між собою відносини, бо далі продовжувати цю безглузду ситуацію вже немає сил.

– Тобто результати виборів усе ж дають певний шанс змінити ситуацію на нашому напрямку?

– Безумовно. Але я можу сказати, що й раніше були можливості досягти результату. У переговорах важливі тиск та ініціатива. Якщо вдається тиснути завдяки власним ініціативам, можна перехопити лідерство й спрямувати ситуацію у потрібне русло. Головне – не зупинятися, бо щойно зупинишся…

– Чи зміниться ставлення Путіна до Трампа та його можливостей?

– Ні, тут ідеться не просто про відносини Путіна й Трампа. Це частина операції ФСБ щодо впливу на Трампа. Тому Росія й надалі демонструватиме готовність до співпраці зі США, дякуватиме першій леді, просуватиме масштабні бізнес-проєкти. Росіяни розуміють, що Трамп не отримає від них бажаного результату, але продовжуватимуть із ним грати.