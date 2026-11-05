Блог | Американські динозаври перед вимиранням: Венс уже відрікся від Трампа, Десантіс б'є на сполох

Віцепрезидент Джей Ді Венс фактично штовхнув Трампа під автобус, звинувативши у поразці республіканців війну в Ірані. Війну, яку Трамп вважає однією з основних перемог за всю свою каденцію.

Як там було колись, десь сказано: "Поправді кажу тобі, що ночі цієї, перше ніж заспіває півень, – відречешся ти тричі від Мене"…

Праві були ті американські аналітики, які у вівторок увечері стверджували, що президентські вибори 2028 року почнуться у середу вранці.

Тим часом губернатор Флориди, і один з головних опонентів Трампа всередині партії Рон Десантіс (він програв Трампові внутрішній праймеріз на попередніх виборах) порівняв результати виборів до конгресу для республіканців з метеоритом, який колись упав на динозаврів… Особливо Десантіса вразила втрата Техасу. Це – базовий регіон республіканської партії. Там вони програли все.

Символічно Україну часто порівнюють саме з Техасом. Українці – це техасці Європи!" – казав генерал Бен Годжес.

А головний "динозавр" Америки учора встановив останню "бантину" над новою бальною залою у Вайт Хаусі. Трампові по*уй на результати виборів, вони його не цікавлять. Він дурний, як копиця сіна, і зовсім цього не стісняється… – Тут будуть висіть дуже красиві золоті люстри, – хвалився Трамп на відеокамеру, в той час коли республіканці плакали й шморкалися в платочки… Та мріяли, якби Трамп сам був повішений на тих люстрах…

Загалом ситуація у верхах Республіканської партії нині нагадує українську приказку: "Оженився дурний, та взяв дурнувату. Та не знали, що робить, та спалили хату".

Аналітики CNN вважають, що поразка Трампа буде мати радше позитивні наслідки для України. Єдиний негатив вони вбачають в тому, що Путін прагнутиме максимально використати Трампа бодай до весни 2027 року, коли американський президент остаточно закульгає.

Путіну треба було б завоювати Донбас до тієї весни… Очевидно, саме з цією метою начальник генштабу РФ Герасімов сікрєтно віддав наказ припинити "бессмислєнний і безпощадний" осінній наступ російських військ. Причина: дефіцит палива. Паливо з армії пішло на Москву, через дефіцит, викликаний успішними ударами ЗСУ по російським нафтовим заводам…

Тобто, нам, як зазвичай, – своє робить… Як і заповідав нам батько Кіт Келлог: "Спаліть усі їхні нафтові заводи, кібеніматері!"