"Але мета вартує цього": у Польщі назвали найбільш проблемні сфери для України на шляху до ЄС

На шляху до членства в Європейському Союзі Україні доведеться пройти складні переговори щодо низки чутливих питань. Найбільше труднощів можуть виникнути у сферах транспорту та сільського господарства, а також у питаннях захисту прав національних меншин. Окремим викликом у відносинах із Польщею залишатиметься історична політика.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу в Сенаті країни, відповідаючи на запитання про перспективи європейської інтеграції України. Він висловив сподівання, що до кінця року вдасться відкрити всі переговорні кластери, але наголосив: це буде лише початком тривалого процесу виконання умов вступу.

Які сфери можуть стати найбільшими перешкодами

За словами Сікорського, серед найскладніших напрямів переговорів для України будуть транспорт і сільське господарство. Саме ці сфери безпосередньо пов’язані з функціонуванням спільного ринку ЄС, правилами конкуренції та умовами доступу до європейського економічного простору.

Окрему складність становитимуть питання національних меншин. Сікорський зазначив, що для деяких країн Євросоюзу ця тема буде важливою частиною переговорного процесу.

Для Польщі, за його словами, особливе значення матимуть також питання історичної політики. Вони залишаються чутливими у двосторонніх відносинах між Варшавою та Києвом і можуть впливати на політичний діалог під час євроінтеграції України.

"Сподіваюся, що до кінця року ми відкриємо всі переговорні кластери. Але пам’ятаймо, що відкриття переговорів не є їх завершенням. Це лише представлення Україні того, які умови вона має виконати, щоб її інституції були у змозі інтегруватися з Євросоюзом", – заявив польський міністр.

Він наголосив, що після відкриття кластерів розпочнеться безпосередня робота над виконанням вимог ЄС, а цей процес не буде простим.

Відкриття переговорних кластерів – лише початок

Сікорський окремо звернув увагу на те, що сам факт відкриття переговорних кластерів не означає швидкого завершення переговорів або автоматичного набуття членства в Євросоюзі.

Кластери об’єднують тематичні розділи законодавства ЄС, які країна-кандидат має узгодити зі своїм національним законодавством і практикою. Під час переговорів Україна повинна буде не лише ухвалювати необхідні закони, а й забезпечувати їхнє реальне виконання, адаптувати роботу державних інституцій та доводити відповідність європейським стандартам.

На цьому етапі важливими будуть як внутрішні реформи України, так і узгодження позицій із державами-членами ЄС. Адже просування переговорів залежить не тільки від виконання технічних вимог, а й від політичної підтримки країн Союзу.

Польський міністр зазначив, що, судячи з його спілкування з українцями, вони вже усвідомлюють складність майбутнього процесу.

"Я їм кажу: процес входження є складним, але ціль вартує цього", – підсумував Сікорський.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни. Водночас він застеріг українців від очікувань швидкого вступу до блоку європейських держав.