Блог | Акела схибив? Лукашенко завдав кремлівському "збирачу земель" історичного ляпаса

Лукашенко нахамив Путіну: в інтерв'ю французькому телебаченню він плюнув Путіну в ісконні щі "як лізти з приналежністю територій вглиб, то всю Росію доведеться Монголії віддавати". А заодно нагадав, що Білорусь далеко не завжди була під Росією.

"Слухайте, я історик: наша держава зародилася в епоху раннього Середньовіччя, у XI–XII століттях. Вона бере початок від Київської Русі – це незаперечний факт. І сьогодні стверджувати, що от ці землі російські споконвіку були... Колись вони були російськими. Так і російські землі, якщо глибше подивитись, були колись монголо-татарськими. Пам'ятаєте? Так тоді треба всю Росію віддати кому – Монголії? Путін чудово це розуміє".

Це вже те саме відчуття – "Акела схибив"? Лукашенко відчув, що вже може безкарно принижувати Путіна з його амбіціями "збирача земель русскіх"?