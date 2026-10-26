Блог | 22 пакети санкцій – а Росія досі воює. Хто в Європі залишає Путіну лазівки?

Європейські санкції: між принципами та компромісами. У той час як Білий дім шукає способи послабити санкції проти росії, Європа робить кроки у відповідь, готуючи нові економічні обмеження для агресора. Коли Вашингтон оголосив про так звану "дизельну угоду", головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала збільшити підтримку України та оголосила про ухвалення 22-го пакета санкцій. Згодом з’явилася інформація про початок роботи над 23-м пакетом. Це, безумовно, позитивні новини. Але, на жаль, мусимо визнати: навіть цих ініціатив недостатньо.

Якби європейські санкції мали потужний вплив на смертономіку агресора, десятки пакетів були б не потрібні – недоімперія вже лежала б у труні. Натомість ми чекаємо на впровадження 22-го пакета, очікуємо 23-го, потім 24-го, а з часом справа дійде й до сотого. Тим часом військова машина агресора так-сяк, але продовжуватиме пихтіти. У чому ж річ? Що не так із санкційною політикою ЄС, зокрема з новим пакетом обмежень?

У ньому, між іншим, чимало корисних ініціатив. Зокрема, новий пакет містить 1576 позицій – нових фізичних та юридичних осіб, так чи інакше пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Триває боротьба з російським "тіньовим флотом". Робляться чергові спроби перекрити постачання комплектуючих для російських безпілотників. Знову розширюється перелік російських фінансових установ, які планують відключити від платіжної системи SWIFT. Але варто придивитися уважніше – і виникає занадто багато "але".

З незрозумілих причин до 22-го пакета не потрапив такий великий російський "платник податків", як "росатом". Можливо, причина в тому, що багато країн Східної Європи використовують обладнання радянського зразка, яке досі обслуговує цей російський державний концерн? Але тоді ці самі країни ризикують одного дня зустрітися з іншим "обладнанням радянського зразка" – у вигляді російської бронетехніки.

Інша проблема. Усім відомо, що попри нескінченні санкції в російських безпілотниках є комплектуючі західного виробництва. Як вони потрапляють на болота, ні для кого не секрет. На жаль, Євросоюз досі не створив дієвого механізму вторинних санкцій, який перекрив би кисень російським контрагентам, зареєстрованим десь в Індії чи у пострадянських державах, що допомагають росії обходити обмеження. Так званий "паралельний імпорт" як процвітав, так і процвітає.

Хіба європейці не знають про ці шпарини? Прекрасно знають. Раніше труднощі з ухваленням санкційних пакетів часто пов’язували з одіозним провідником російських інтересів у Європі – прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Але Орбан пішов у політичне небуття, а санкційний процес як гальмувався, так і гальмується. Чому?

Причина проста й лежить на поверхні: запровадження тих чи інших санкцій зачіпає економічні інтереси самих європейських держав, зокрема й тих, які на політичному рівні підтримують Україну.

Печальний свіжий приклад: небажання більшості країн ЄС підтримати призупинення видачі туристичних віз громадянам росії. Це відбувається на тлі того, що в Європі під виглядом "російських туристів" з’являються персонажі, причетні до гібридної агресії: диверсій, підпалів і вбивств.

Немає сумнівів, що переважна більшість європейських столиць щиро прагне зупинити агресора. Але немає сумнівів і в іншому: кожен санкційний пакет містить елементи компромісу зі злом. Це не означає, що санкції взагалі не діють. Вони діють, але недостатньо. Проблема також не лише в тому, які обмеження запроваджує Європа, а й у тому, наскільки послідовно вона готова забезпечувати їх виконання та перекривати канали обходу.

Хочеться вірити, що наші європейські партнери розуміють: час компромісів минає і наступний, уже 23-й пакет буде більш радикальним.

Європа й Україна сьогодні перебувають в одному човні. На кону – майбутнє всієї європейської цивілізації. Щоб зупинити навалу зі Сходу, ми маємо бути максимально згуртованими та рішучими. Разом – зможемо все! Слава Україні!