Блог | 20 млн у стодолі Орбана. Українським корупціонерам така сума навіть на алігатора не вистачить

У вирі останніх подій зовсім загубилася новина з Угорщини. Шкода, бо мені здається, вона заслуговує на бодай коротку рефлексію.

Нагадаю, що в цій сусідній країні правоохоронці знайшли сховки із готівкою на загальну суму близько 20 мільйонів євро. Сховки з грошима були в різних місцях – в якихось сільських стодолах, частина – закопані в лісі. Слідство підозрює, що це корупційні гроші Міклоша Шестака, які він міг "наколядувати", коли був очолював міністерство національного розвитку у 2014–2018 роках. Сам він все заперечує.

В Угорщині страшний скандал, прем'єр-міністр Мадяр, виступаючи в парламенті, сказав, що це крах "Фідес". І виборці, схоже, з ним погоджуються – рейтинг колись непереможної партії Орбана, яка правила в країні майже 20 років, продовжує стрімко падати.

Зрештою, ця знахідка підтвердила те, що і так всі знали – що Угорщина за Орбана була найкорумпованішою країною Євроунії. І, власне, в індексі сприйняття корупції, і в рейтингах демократичності влади, займала останню позицію з 27 країн-членів.

Повертаючись до тих 20 мільйонів євро готівкою, які так шокували угорське суспільство. Я от подумав – якщо припустити, що це справді гроші екс-міністра... Виходить цей чоловік накрав купу грошей і 8 років ними не користався. Не будував кооператив Династія, не оформлював на тещу Майбах і Роллс-Ройс Фантом. Навіть не купив в Будапештському зоопарку якогось нещасного алігатора..

Я пам'ятаю як на піку загострення наших дипломатичних стосунків з Будапештом, коли уряд Орбана блокував допомогу для України, наші офіційні особи дозволяли собі зверхній і цілком недипломатичний тон, закидаючи угорській владі, окрім проросійської позиції, корумпованість і економічну незарадність. Тодішній міністр закордонних прав України Дмитро Кулеба ще жалівся, що Україну несправедливо вважають корумпованою. А от подивіться на Угорщину – жах. І вона в Євроунії – то де справедливість?

В той самий час Україна в тих самих рейтингах не те що не випереджала Угорщину – вона просто була в зовсім іншій лізі. І залишається, на жаль. В цьогорічному Індексі сприйняття корупції Україна на 104 місці в світі. Над нами на 103-й позиції – Гамбія, Замбія і Лесото. Всі три країни, між іншим, є членами Африканської Унії. Але ми, здається, хочемо вступити до іншої організації? Тої, що має столицю в Брюсселі.

Кумедний момент – одне російське видання помилково написало про те, що в Угорщині знайшли в лісі 20 МІЛЬЯРДІВ євро. І я розумію, здається, чому. Для росіян 20 мільйонів євро хабарів – та то якась дрібниця, через що взагалі такий галас? Та лише один палац Путіна під Геленджиком коштував мільярд доларів. А в нього їх двадцять!

Але погодьтеся, для нашої аудиторії ця сума теж не дуже і вражає. Поруч з Міндічгейтом – де фігурує понад 100 мільйонів доларів вкрадених в держави. Або Карфагеном, де шахрайські кол-центри оперують мільярдами доларів виручки, а оціночні суми відкатів правоохоронцям – сотні мільйонів.

Якщо вам ще треба якихось висновків – то прошу дуже: нам потрібні закони, які змінять нашу правоохоронну систему. І нашу політичну систему – так само. Частина цих законів вже у Верховній Раді. Чому вони досі не проголосовані? Спитайте в політиків і держслужбовців, які ховають палаци і роллс-ройси в своїх деклараціях.