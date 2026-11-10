"1000 на 1000 або 1500 на 1500": Зеленський підтвердив, що Україна і РФ в Абу-Дабі обговорюють великий обмін полоненими

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час перемовин в Абу-Дабі Україна та Росія обговорюють великий обмін полоненими. Йдеться про формат "1000 на 1000" або навіть "1500 на 1500".

Про це Зеленський сказав під час спілкування з медіа ввечері 10 листопада. За його словами, із цією пропозицією представники США поїдуть до Росії.

"Обговорили можливість обміну... Якийсь великий обмін, з цією аджендою поїдуть американці в Росію", – зазначив Зеленський.

Раніше медіа писали про те, що Україна та Росія під час першого дня переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах досягли домовленості щодо проведення масштабного обміну полоненими. Очікується, що він відбудеться найближчим часом, однак кількість людей, яких планують повернути, не називалася.

А ще перед початком переговорів очільник Офісу президента Кирило Буданов зазначав, що в Абу-Дабі значна увага буде зосереджена на гуманітарних питаннях і подальших обмінах полоненими.

Як повідомляв OBOZ.UA, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть після переговорів України та Росії в Абу-Дабі відвідати Москву та Київ. Там вони планують провести окремі зустрічі з російським диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.