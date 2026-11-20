Українська армія за роки повномасштабної війни кардинально змінилася та стала однією з найкращих у світі. Українські військові отримали величезний бойовий досвід і продемонстрували здатність протистояти сильному противнику.

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Таку оцінку 19 листопада дав Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа та учасник американської переговорної команди щодо завершення війни в Україні. Він висловився під час спільної пресконференції в Берліні зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих, де обговорювали майбутні гарантії безпеки для України.

Кушнер наголосив, що українські військові продемонстрували стійкість і силу, а їхній бойовий досвід має стати важливою частиною майбутньої системи безпеки країни.

Цю оцінку він висловив у контексті обговорення можливих гарантій для України за принципом п'ятої статті НАТО. За словами американського представника, йдеться про домовленості, які передбачатимуть стримування потенційної агресії, контроль за виконанням угод і серйозні наслідки в разі їх порушення.

"Сьогодні Україна – це вже не та країна, на яку напали раніше. Вона продемонструвала свою стійкість і силу, неймовірно розвинулася та стала однією з найкращих армій у світі. І це буде надзвичайно важливим елементом", – сказав Кушнер.

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Переговори в Берліні

Зустріч Коаліції охочих відбулася 19 листопада в Берліні. У ній брали участь представники України, США та європейських держав. Американську сторону представляли Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Однією з головних тем стали майбутні гарантії безпеки для України після завершення війни. Кушнер заявив, що американська сторона обговорює можливість механізму, подібного до статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну відповідь союзників на напад на одного з членів НАТО.

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Водночас він підкреслив, що така модель має бути частиною ширшого пакета безпекових домовленостей і відповідати інтересам США. За його словами, Дональд Трамп відкритий до такого варіанту.

Кушнер також заявив про необхідність відновлення прямого діалогу між Європою та Росією, щоб сторони могли обговорювати умови майбутньої безпеки та чути позиції одна одної.

Окремо американський представник повідомив про просування переговорів щодо гарантій безпеки, європейської інтеграції України та плану повоєнної відбудови. Він наголосив, що Вашингтон хоче досягти домовленостей за участю України та європейських партнерів, а не нав'язувати їм односторонні рішення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Кремлі відреагували на ідеї США про гарантії безпеки для України за моделлю НАТО.