Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України не матимуть успіху без участі Києва та європейських держав. Він також порівняв зустріч у Шеньчжені з берлінським самітом Коаліції охочих, назвавши першу лише фотосесією.

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За словами німецького канцлера, союзники домовилися продовжувати потужну підтримку України й наступного року. Про це Мерц повідомив під час пресконференції за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Берліні.

Мерц наголосив на необхідності участі України та Європи в переговорах

Очільник німецького уряду підкреслив, що досягнення тривалого миру неможливе без безпосередньої участі України та європейських партнерів у переговорному процесі. На його переконання, домовленості, ухвалені без урахування їхніх позицій, не забезпечать бажаного результату.

"Успішними можуть бути лише переговори з Україною і Європою разом. Ялтинський формат напевно не принесе миру", – заявив Мерц.

Канцлер також розкритикував результати зустрічі у Шеньчжені, назвавши її фотосесією. Водночас він протиставив їй саміт Коаліції охочих у Берліні, під час якого союзники обговорили конкретні кроки для подальшої підтримки України.

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Союзники планують посилити підтримку України

За словами Мерца, одним із головних результатів берлінської зустрічі стало підтвердження готовності партнерів підтримувати Україну протягом наступного року. Зокрема, Європейська комісія запропонувала виділити Києву додаткові 45 млрд євро.

Німецький канцлер зазначив, що ініціатива отримала широку підтримку серед європейських партнерів. Водночас він наголосив, що метою фінансової та військової допомоги є не затягування бойових дій, а створення умов для завершення війни.

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Мерц підкреслив, що подальша підтримка України має сприяти досягненню справедливого та стійкого миру.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не потребує переговорів із Росією щодо формування нової архітектури безпеки. За його словами, європейські держави вже мають власну систему безпеки, тому немає необхідності обговорювати її створення з країною-агресором.

Як писав OBOZ.UA, Мерц може провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним після переговорів в Абу-Дабі. Очікується, що однією з головних тем можливого діалогу стане врегулювання війни Росії проти України та подальші дипломатичні кроки для її завершення.