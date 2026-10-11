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"Зупинити Путіна складніше, ніж тиснути на інших": Зеленський відреагував на заяви Трампа і Маска

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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"Зупинити Путіна складніше, ніж тиснути на інших": Зеленський відреагував на заяви Трампа і Маска
Володимир Зеленський. Джерело: Getty

Президент України Володимир Зеленський заявив, що замість тиску на Київ Сполученим Штатам варто зосередитися на припиненні російської агресії. Доходи Росії від продажу енергоресурсів допомагають Москві фінансувати війну проти України.

Очільник держави відповів на критику президента США Дональда Трампа та американського підприємця Ілона Маска. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американському телеканалу ABC News у програмі This Week.

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