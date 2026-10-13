Заява Форуму вільної Росії

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Боротьба України проти російської агресії та солідарність народів у протистоянні кремлівській диктатурі зазнають одного з найважчих випробувань за весь час війни.

Не домігшись успіху на полі бою, Росія робить ставку на те, щоб залишити населення України цієї зими без світла, води та комунікацій. Україна готується до важкої зими. США ведуть двозначну гру з Кремлем, яка не веде до миру, а лише погіршує становище України. Європейські країни сьогодні по-новому формулюють засади своєї оборонної політики.

У ці небезпечні дні ми хочемо заявити, що компроміс із Кремлем, заснований на політичному егоїзмі та відмові від глобальної солідарності, призведе до катастрофи. Шлях до миру не може пролягати через зраду.

Ми знаємо, що перед європейськими народами сьогодні стоїть остаточний вибір: допомогти Україні вистояти чи визнати поразку демократій.

Форум вільної Росії переконаний у тому, що жодного компромісу бути не може.

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Агресивний тоталітаризм, який прагне розчавити Україну, вважає, що Європа є екзистенційним ворогом. Це не риторичний шантаж, не гра в ескалацію. Кремль не зупиниться.

Розуміючи це, ми підтримуємо всі ті форми боротьби з путінською диктатурою, які чітко спрямовані на підтримку України в її боротьбі та на зміцнення готовності Європи зробити принципово нові кроки, які підірвуть можливість Росії вести війну і приведуть її до поразки.

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Рада Форуму вільної Росії, Варшава, 11.10.2026

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