"Зрада народу України": сенатори США звернулися до Трампа з вимогою скасувати угоду з Путіним щодо дизеля

Група з 12 сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій звернулася до президента Дональда Трампа із закликом скасувати домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо допуску російського пального на світові ринки. Законодавці назвали це рішення зрадою українського народу та попередили, що воно дозволить Кремлю отримати додаткові кошти для фінансування війни проти України.

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Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті американського сенатора Річарда Блументаля. Автори звернення наголосили, що послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору суперечить безпековим інтересам Сполучених Штатів і фактично стане подарунком для Москви.

Сенатори розкритикували домовленість Трампа з Путіним

У листі до американського президента законодавці нагадали, що домовленість із Путіним, досягнута 9 жовтня, передбачає послаблення обмежень на експорт російського дизельного пального. Йдеться, зокрема про генеральну ліцензію Міністерства фінансів США №135, яка відкриває можливість для його постачання на міжнародні ринки.

На переконання сенаторів, такий крок не сприятиме досягненню справедливого миру, натомість забезпечить Росію додатковими доходами для продовження атак на українське цивільне населення.

"Надання Москві можливості вільно продавати російське дизельне пальне на світових ринках шкодить інтересам національної безпеки США і є зрадою народу України, який продовжує захищатися від убивчої та незаконної війни Путіна. Ця угода – подарунок нашому противнику та зрада наших союзників. Її необхідно скасувати", – йдеться у зверненні.

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Водночас автори листа визнали необхідність зниження вартості енергоносіїв для американських родин, зокрема на тлі перебоїв, спричинених війною з Іраном. Однак вони переконані, що повернення російського дизеля на глобальний ринок практично не вплине на ціни на пальне у США.

Натомість отримані Кремлем прибутки, як застерегли сенатори, підуть на фінансування війни на виснаження проти України та поглиблення військово-безпекової співпраці Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Крім того, таке рішення може створити додаткові ризики для американських військовослужбовців, залучених до операції Epic Fury.

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Заклик посилити санкційний тиск на Росію

Замість послаблення обмежень законодавці закликали Трампа скористатися повноваженнями, передбаченими законом Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану від 2026 року. Документ, який обидві палати Конгресу підтримали голосами представників обох партій, американський президент підписав у вересні.

На думку авторів звернення, нові санкційні механізми мають бути спрямовані не лише проти Москви, а й проти держав, які допомагають їй продовжувати агресію, насамперед Китаю.

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"Ці повноваження вимагають від вас застосувати економічний тиск на Росію та головних пособників її війни, зокрема Китай, і таким чином посилити свої переговорні позиції для якнайшвидшого завершення цього руйнівного конфлікту", – наголосили сенатори.

Вони також підкреслили, що Конгрес і американське суспільство підтримують завершення російсько-української війни, яка за чотири з половиною роки забрала сотні тисяч життів. Водночас будь-які мирні домовленості повинні ґрунтуватися на справедливих умовах, повазі до суверенітету та безпеки України, а також права її громадян самостійно визначати власне майбутнє.

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Наприкінці листа законодавці нагадали про історичну роль Сполучених Штатів у протистоянні авторитарним режимам і закликали президента не відступати від цих принципів.

"Протягом десятиліть Америка була оплотом свободи у протистоянні тиранії, а американські президенти уособлювали спротив нашої нації тиранам. Путін – тиран", – зазначили автори звернення.

Сенатори вимагають від Трампа відмовитися від домовленості з російським диктатором, відкликати генеральну ліцензію №135 та застосувати санкційні повноваження, надані Конгресом.

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"Збережіть нашу спадщину та обов'язок Америки бути лідером вільного світу", – підсумували законодавці.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував рішення Дональда Трампа скасувати санкції щодо російського пального. Він назвав такий крок огидним і звинуватив американську адміністрацію у фактичному фінансуванні вбивств українців.

Як писав OBOZ.UA, угода між Вашингтоном і Москвою щодо постачання російського дизельного пального може принести Кремлю мільярди доларів. За підрахунками, наведеними Bild, у разі продажу всіх заявлених 4,8 млн тонн дизеля Росія потенційно отримає близько 6,7 млрд доларів.