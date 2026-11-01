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Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

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Новини політики / Думки
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Блог |

Золота молодь Європи безтурботно протестує – не виходячи з летаргічного сну

Золота молодь Європи безтурботно протестує – не виходячи з летаргічного сну
Шкільні протести у Франції

Як розповідає ШІ, ретельно підсумовуючи новини, Європу наприкінці жовтня охопила масштабна хвиля масових і зокрема молодіжних протестів що спалахнули у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та в інших країнах.

Серед основних причин заворушень – такі:

зростання вартості життя;

неможливість придбавати в молодому віці власне житло та висока орендна плата;

недостатнє фінансування освіти, медицини й психотерапевтичної допомоги;

обов’язковість військової служби.

Тож, додаю я вже від себе, в тупої й тупо вибагливої нахабної євромолоді, яку зростили на вочевидь безвідповідальній і вочевидь зайвій популістичний "соціальності" більшості європейських урядів, -

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типовий і тупо тупий бенкет у чуму.

Вони зухвало хочуть все й одразу, включаючи й житло, й навіть психотерапію, –

не бажаючи розуміти того, що це є суто жлобсько-холопським ставленням взагалі до життя й зокрема військової служби.

Причому – саме в той час, коли Європа реально перебуває на порозі війни, в якій буде практично беззахисній,

бо Штати її, таку соціальну, банально кинули, а сама вона без них ані на що не здатна.

Не звертають уваги на нашу війну, бо вже надто, бач, від неї колективно втомилися, -

то й отримають війну власну.

В шанцях-окопах буде їм безкоштовно і житло, і психотерапія:

може, хоч там щось зрозуміють , щоб розповісти нащадкам.

Якщо встигнуть їх завести.

Якщо виживуть.

Все їм, бля, з самого, пісюнів, народження замало – за таких часів…

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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