Зняття обмежень на Starlink для ЗСУ: Трамп прокоментував свою участь у цьому процесі. Відео

Американський президент Дональд Трамп й досі не знає, хто саме наказав обмежити роботу мережевого сервісу Starlink для українських військових. Водночас він пообіцяв владнати ситуацію, якщо проблема все ще існує. Як з’ясувалося, президент США ще не спілкувався із главою SpaceX Ілоном Маском.

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Зокрема, 23 жовтня Трамп знов пообіцяв, що таки поговорить із Маском . За словами американського лідера останній є "дуже доброю людиною", що "ніколи не зробить нічого поганого".

Що сказав Трамп

Журналісти знов запитали американського президента обмеження в роботі Starlink для українських військових. Якщо проблема все ще є, "я її вирішу", пообіцяв Трамп і пояснив, що ще нібито не говорив з Маском на цю тему.

"Я не розмовляв з Ілоном Маском. Можливо, доведеться, але поки що не розмовляв. Якщо це не виправлено, я з ним поговорю. Я чув, що це вже виправлено", – сказав він.

Нагадаємо, що питання, хто саме наказував обмежити Starlink для українських військових схвилювало навіть законодавців США, які вже вимагають розслідування. А ось Трамп цим не переймається.

"Я не маю ні найменшого уявлення (хто віддав наказ – OBOZ.UA). І навіть якби знав, я б вам не сказав. Навіщо мені вам це казати?" – сказав він журналістам.

Одночасно Трамп похвалив свого радника Ілона Маска.

"Він дуже добра людина. Ілон ніколи не зробить нічого поганого. Я його дуже добре знаю. Він справедлива людина і, знаєте, це незвична ситуація, коли розмовляєш із приватною компанією."

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Що передувало

Ще вчора, 22 жовтня американські медіа повідомляли, що Трамп нібито зателефонував Ілону Маску, попросивши його зняти обмеження зі Starshield, "військового пакету" Starlink. Невдовзі після їхньої розмови "система запрацювала більш нормально". Хоча журналісти США стверджували, що відновлення стабільної роботи супутникового інтернету спостерігалася не в усіх підрозділах Сил оборони.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, на думку віцепрезидента США Джея Ді Венса наказ про обмеження можливостей сервісу Starlink для українських військових надавав саме власник цієї мережі, радник президента Ілон Маск. Причому Венсу позиція Маска "цілком зрозуміла", вона у тому, що мільярдер "не хоче опинятися між двома воюючими державами".

Проблема зі Starlink

Нагадаємо: Ілон Маск нібито з власної ініціативи розпорядився урізати можливості військового пакета супутникового зв’язку Starshield, який надають Україні. Його дії могли бути заздалегідь не узгоджені з президентом США Дональдом Трампом.

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У Сенаті США вимагають перевірити дії Міністерства оборони США та його очільника Піта Гегсета через проблеми із системами супутникового зв’язку Starlink. Зокрема, йдеться про обмеження систем Starshield, з якими зіткнулися українські військові.

Європейська комісія також вимагає, щоб компанія SpaceX терміново й у повному обсязі відновила роботу супутникового зв’язку Starlink на території України. У Брюсселі наголосили на критичній важливості сервісу – і для військових, і для цивільних потреб.