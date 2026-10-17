"Знайдемо формат": Зеленський відповів, коли можуть зустрітися перемовники України та США

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"На кону наша безпека": Макрон відповів Ле Пен на заяви про припинення допомоги Україні"На кону наша безпека": Макрон відповів Ле Пен на заяви про припинення допомоги УкраїніІлюстрація - електроенергія, ЛЕПВ Україні графіки відключення електроенергії діють не усюди: в якому місті найгірша ситуаціяПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромРосія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світломРосія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. ВідеоСабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Водій подав позовПоліція оштрафувала п'яного водія: він подав позов на 50 тис. грн, бо алкотестер міг бути нестерильнимЛюди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеЛюди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеВ Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронамиВ Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронами

"Знайдемо формат": Зеленський відповів, коли можуть зустрітися перемовники України та США

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 582
"Знайдемо формат": Зеленський відповів, коли можуть зустрітися перемовники України та США
Володимир Зеленський. Джерело: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська переговорна група продовжує працювати з представниками Сполучених Штатів. Найближчим часом сторони можуть провести нову зустріч.

Також Зеленський додав, що особисто готовий зустрічатися з американцями. Про це він розповів у коментарі українським медіа.

Дипломатичний фронт

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров напередодні провів переговори із представником американської делегації Джаредом Кушнером. Сторони домовляються про нову зустріч та шукають формат, як провести новий раунд переговорів.

"Думаю, що на цьому тижні вони знайдуть можливість і вони знайдуть формат, як зустрітися. Ми підтримуємо можливість діалогу. Ми підтримуємо робити все, щоб зупинити Путіна. Принаймні енергетичне перемир'я. Бажано повністю зупинити війну, треба з чогось розпочинати. Як мінімум, потрібно зустрічатися і ці зустрічі плануються", – розповів Зеленський.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 31,9 т.
У Конгрес США внесли законопроєкт, який може заблокувати угоду Трампа з Путіним щодо дизелю
icon 31,9 т.
У Конгрес США внесли законопроєкт, який може заблокувати угоду Трампа з Путіним щодо дизелю
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 12,9 т.
Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Росії, передбачених "законом Грема": Блюменталь різко відреагував
icon 12,9 т.
Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Росії, передбачених "законом Грема": Блюменталь різко відреагував
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 4,9 т.
"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. Відео
icon 4,9 т.
"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. Відео

Різні формати переговорів

За словами Зеленського, американці продовжують докладати зусиль для мирного врегулювання російсько-української війни. При цьому глава держави висловив сподівання, що Вашингтон почне давити більше на російського диктатора Путіна.

"Ми розраховуємо зустрітися. Готові зустрічатися в Україні, в Європі, де вони хочуть. Хочуть в Америці – нехай нас запрошують, ми будемо готові. Ми готові до будь-якого формату переговорів: утрьох, удвох, плюс п'ять, не важливл. Важливий мир", – заявив Зеленський.

Крім того, на наступному тижні є можливість зустрічі с американською делегацією. Однако Зеленський бажає, щоб до переговорів приєдналися представники країн Європи.

"Безумовно, європейцям треба, на мій погляд, треба мати свою інфраструктуру і свій напрямок щодо перемовин з Росією. І і це нормально. І я вважаю, що це справедливо. Треба рухатись всіма можливостями, щоб зупинити війну", – зазначив Зеленський.

Окремо будуть переговори з Туреччиною, зокрема з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Зеленського, предметом переговорів стануть питання Food Security. Таком можливі контакти з представниками країн близько Сходу.

"Їм зараз непросто, у них у самих є війна, не така повномасштабна, як у нас, так, але тим не менш є свої виклики, але в найближчим часом я буду контактувати з ними", – розповів президент.

Як повідомляв OBOZ.UA, посадовці адміністрації США вимагали припинити удари по російських НПЗ. У разі відмови вони погрожували зупинити обмін розвідувальними даними з Україною.

Схожі теми
Переговори України та СШАВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийДжаред КушнерДжаред КушнерРустем УмєровРустем Умєров
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись