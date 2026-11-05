"Знайде своїх покупців": у Кремлі відреагували на чутки про зрив дизельної угоди з Трампом

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російське дизельне пальне, яке танкери мали доправити до США, зрештою знайде покупців. Так він прокоментував повідомлення про зміну маршрутів двох із трьох суден із російським паливом, які прямували до американського узбережжя.

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За даними Financial Times (FT), два з трьох танкерів із російським дизельним пальним змінили курс, поставивши під загрозу раніше укладену угоду між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Пєскова, відвантаження вже відбулися, однак подробиці комерційних операцій не можуть бути публічними.

Що відомо про танкери з російським дизелем

Як повідомляє Financial Times, два з трьох танкерів із російським дизельним пальним, які спочатку прямували до США, змінили маршрути. Зокрема, судно Leruo 2 листопада взяло курс на Бразилію, а танкер Talisman увійшов до Середземного моря й опинився біля узбережжя Алжиру. Обидва судна перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Talisman передає сигнал for orders – "очікує розпоряджень". Це означає, що для його вантажу поки не підтверджено ні покупця, ні порт призначення.

Третій танкер – Agioi Fanendes, який належить грецькій судноплавній компанії Eastern Mediterranean Maritime, – продовжує рух у напрямку США. Однак він також передає сигнал про очікування розпоряджень, а порт розвантаження досі не підтверджений.

Аналітик компанії Kpler Метт Сміт припустив, що й це судно може змінити маршрут. За його словами, американські покупці виявляють обережність через регуляторні, законодавчі та санкційні ризики.

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Тим часом танкер Beast, який перебуває під санкціями та належить компаніям із Сейшельських островів, завантажився в російському порту Приморськ 27 жовтня й також продовжує рух у напрямку атлантичного узбережжя США.

Що ще заявили у Кремлі

Пєсков також запевнив, що закупівля російського дизельного пального Сполученими Штатами та маршрути танкерів не пов'язані з американськими виборчими процесами.

Крім того, представник Кремля заявив, що забезпечення інтересів Росії щодо України не залежатиме від ситуації у США. За його словами, Москва віддає перевагу мирному врегулюванню, однак, поки це неможливо, продовжує так звану "спеціальну військову операцію".

Головні історії дня

Пєсков також повідомив, що підготовка до прямої лінії російського диктатора Володимира Путіна триває. Захід має відбутися до кінця 2026 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський і світові ринки. За його словами, перші партії мали надійти найближчим часом, а згодом обсяги експорту планували збільшити.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленості Вашингтона й Москви щодо постачання російського дизельного пального. Він наголосив, що дозвіл Росії продавати нафтопродукти є інвестицією у війну, яку потрібно завершити, а не продовжувати.