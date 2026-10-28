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"Зміцнюємо наше партнерство": Зеленський прибув до Нідерландів і назвав ключові питання перемовин. Відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
417
"Зміцнюємо наше партнерство": Зеленський прибув до Нідерландів і назвав ключові питання перемовин. Відео
Володимир Зеленський у Нідерландах. Джерело: скриншот

Президент України Володимир Зеленський 28 жовтня прибув з офіційним візитом до Нідерландів. Там глава держави проведе зустріч із прем’єр-міністром Робом Еттеном.

Сторони обговорять питання оборонної та економічної співпраці. Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

Суть візиту

За словами Зеленського, у Нідерландах він планує зміцнювати партнерство двох країн та працювати над більшим захистом України.

"Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України. Сьогодні запланована зустріч і з представниками українського та нідерландського бізнесу. Матиму також аудієнцію у Короля Нідерландів Віллема-Александра", – заявив Зеленський.

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Президент подякував Нідерландам за підтримку України та відстоювання захисту життя.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив росіяни "серйозно налаштовані" на зустріч в Абу-Дабі, яка відбудеться на початку листопада. У ході цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки деескалації.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про "значне просування" у врегулюванні російсько-української війни. За його словами, американська сторона розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Говорили про війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.

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