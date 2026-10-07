"Зміна політичного курсу": Портников пояснив, який небезпечний "сигнал" дав Путін на Валдайському форумі

Журналіст Віталій Портников заявив, що під час виступу на Валдайському форумі кремлівський диктатор Володимира Путіна дав "сигнал" про зміну підходу Росії до застосування ядерної зброї. За його словами, Путін фактично визнав можливість використання ядерного арсеналу, тоді як раніше російська риторика спиралася на тезу про неможливість перемоги в ядерній війні.

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Про це Портников розповів в ефірі "Еспресо". Журналіст звернув увагу на заяви Путіна про відсутність гарантій невикористання ядерної зброї та порівняння диктатора ядерного арсеналу з рушницею, яка, за відомим принципом, зрештою має вистрілити.

Путін фактично визнав можливість застосування ядерної зброї

За словами Портникова, головним у виступі Путіна на Валдайському форумі стала саме зміна риторики щодо ядерної зброї.

"Я вважаю, що там було головне те, що він фактично визнав можливість використання ядерної зброї. І це була зміна політичного курсу", – заявив журналіст.

Портников звернув увагу на слова Путіна про те, що якщо "на стіні висить рушниця, вона має вистріляти". На його думку, ця заява відрізняється від традиційної для радянського та пострадянського періоду тези, що ядерна війна не може мати переможця.

Під час виступу 1 жовтня Путін заявив, що світ не має гарантій того, що ядерна зброя ніколи не буде застосована, а також говорив про можливість використання всіх наявних озброєнь у разі прямого нападу на Росію.

Абсолютно протилежні речі

Портников зазначив, що російська влада дедалі частіше говорить про можливість застосування ядерної зброї, у разі потенційного конфлікту. При цьому Кремль наголошує на перевазі російського ядерного арсеналу.

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Журналіст протиставив цю риторику традиційній логіці ядерного стримування, за якої саме гарантована взаємна катастрофа має утримувати держави від застосування ядерної зброї.

"Якщо ти вважаєш, що в ядерній війні не буде переможця, ти говориш, що треба зробити все можливе, щоб запобігти зіткненню між ядерними державами. Тут вже говоряться абсолютно протилежні речі", – пояснив Портников.

Під час виступу на "Валдаї" Путін також заявив, що збройні конфлікти залишатимуться частиною людського існування, а світ має визначити правила їхнього ведення.

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Питання тільки – коли вистрілить "рушниця"

За словами журналіста, перші ознаки такого підходу Путіна він помітив ще у 2022 році. Тоді Портников говорив про можливість взаємного ядерного удару у відповідь на потенційне застосування Росією ядерної зброї, однак у РФ його слова намагалися представити як заклик до ядерного удару по Москві.

Портников вважає, що вже тоді російське керівництво могло розглядати застосування ядерної зброї як реальний сценарій, однак не хотіла публічного нагадування про те, що у разі такого кроку Росія також може зазнати ядерного удару у відповідь.

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Портников вважає, що нинішня риторика Путіна свідчить про готовність Кремля розглядати ядерну зброю не лише як засіб стримування, а і як можливий інструмент у війні.

"У голові Путіна рішення про те, що можна застосовувати ядерну зброю у війні, принаймні у війні із Заходом, воно вже є. Питання тільки – коли вистрілить "рушниця"", – заявив журналіст.

Як повідомляв OBOZ.UA, 1 жовтня 2026 року Путін виступив на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай", де вкотре озвучив ключові кремлівські наративи щодо війни проти України та представив власне бачення майбутнього міжнародного порядку. Він також вчергове вдався до ядерного шантажу.