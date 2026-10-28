Жителів Олешок, які вирішили виїхати на підконтрольну Києву територію, вивезуть до Білорусі на військовому літаку РФ – Fox News

Жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, які вирішать виїхати на підконтрольну Україні територію, планують евакуювати через Росію та Білорусь. Спочатку людей мають доправити російським військовим літаком до Анапи, після чого 31 жовтня вони мають вилетіти до білоруського Гомеля.

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Про це повідомив Fox News. Видання оприлюднило документи, у яких прописані деталі гуманітарної операції в Олешках, зокрема порядок евакуації мешканців, які хочуть залишити місто.

Як проходитиме евакуація

Fox News опублікував фотографії кількох документів із підписами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та російської "омбудсменки" Яни Лантратової.

Згідно з цими документами, мешканців Олешок, які побажають виїхати на підконтрольну Києву територію, супроводжуватиме українська делегація на чолі з Дмитром Лубінцем.

Перший етап маршруту передбачає перевезення людей російським військовим літаком до аеропорту Анапи у Краснодарському краї РФ.

"Українська делегація разом із громадянами, які висловили бажання виїхати на територію України, з міста Альошки вирушають до аеропорту міста Анапа", – йдеться в документі.

Далі, 31 жовтня, евакуйованих мають доставити до Гомеля в Білорусі.

Саме через Білорусь має пролягати подальший маршрут людей до України.

До складу української делегації входять Лубінець, двоє представників його офісу, двоє представників українських ЗМІ, представник офісу Лантратової та представник групи з координації проведення гуманітарної місії.

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Про те, як українська делегація та евакуйовані мешканці Олешок з Білорусі добиратимуться на територію України, опубліковані документи не уточнюють.

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Домовленість про припинення вогню

Гуманітарна операція стала можливою після домовленості України та Росії про локальне припинення вогню в районі Олешок.

Перемир’я в місті почало діяти 27 жовтня. Воно має забезпечити безпечне проведення гуманітарної місії, зокрема доставку допомоги та евакуацію цивільних.

Як зазначає Fox News, переговори щодо операції тривали кілька тижнів за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Представники України та Росії зрештою зустрілися в Білорусі, де 23 жовтня погодили деталі операції та підписали відповідні документи.

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Як повідомляв OBOZ.UA:

Режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині запровадили для проведення гуманітарної операції. Вона передбачає доставку допомоги цивільним, які залишаються в місті, а також підготовку до їхньої евакуації.

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що домоглася укладення локального перемир’я між Україною та Росією для проведення евакуації цивільних осіб з Олешок. Сторони домовилися тимчасово припинити всі військові дії в районі міста, щоб організувати допомогу населенню та підготувати безпечний коридор для евакуації.