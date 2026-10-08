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"Жорстка російська ескалація": Зеленський розповів Кошті про загиблих через удари РФ і подякував за транш. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 237
"Жорстка російська ескалація": Зеленський розповів Кошті про загиблих через удари РФ і подякував за транш. Фото
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Джерело: Telegram-президента.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої поінформував його про наслідки останніх російських ударів по Україні. Лише атаками по Прилуках, Краматорську, Києву та інших містах РФ убила 78 людей і поранила ще 215.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. Президент України також подякував Кошті за засудження російських атак та підтримку України.

Російські атаки є цілеспрямованим терором проти українців, тому міжнародні лідери не повинні ігнорувати ситуацію.

"Це жорстка російська ескалація – терор проти людей і життя. І важливо, щоб лідери не ігнорували те, що відбувається", – наголосив президент.

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Окремо Зеленський подякував президенту Європейської ради за транш у розмірі 1,2 млрд євро, який Україна отримала напередодні. Ці кошти планують спрямувати на оборонні потреби держави, зокрема закупівлю дронів.

Під час розмови сторони також обговорили подальшу підтримку України з боку Європейського Союзу. Зокрема, йшлося про графік відкриття наступних переговорних кластерів, енергетичний пакет на зиму та подальшу фінансову допомогу.

Крім того, Зеленський поінформував Кошту про майбутні контакти української команди з представниками США. Найближчим часом також має відбутися зустріч Зеленського, Кошти та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що внаслідок повітряних ударів держави-агресора РФ по Україні 7 жовтня загинули 25 жителів, близько сотні отримали поранення. Найбільша кількість жертв – у Прилуках на Чернігівщині, де відбулося пряме влучання ракети Х-101 у будинок. Там загинуло 19 осіб, зокрема п'ятеро маленьких дітей.

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