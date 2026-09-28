Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

"Жодних реальних результатів": Портников оцінив візит Сі Цзіньпіна до Трампа

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 444
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін тиснуть руки. Ілюстративне фото
Джерело: Getty Images

Перший за багато років візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна  до США не призвів до прориву у китайсько-американських відносинах. Не допоміг навіть пишний прийом, який для Сі влаштував президент США Дональд Трамп.

Принципові для обох держав суперечності  залишилися далекими від вирішення. Про це в ефірі "Еспресо" заявив відомий журналіст та публіцист Віталій Портников.

Зустріч Трампа та Сі не призвела до прориву

Державний візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів не приніс прориву у ключових питаннях між Вашингтоном і Пекіном, переконаний Портников.

Трамп влаштував китайському лідеру пишний прийом. Однак суттєвого просування у вирішенні принципових для обох держав питань досягти це не допомогло.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 5,9 т.
Перемир'я у Чорному морі не буде: Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню
icon 5,9 т.
Перемир'я у Чорному морі не буде: Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 4,2 т.
"Потрібно бути готовими до поступок": Папа Римський засудив зростання оборонних витрат ЄС
icon 4,2 т.
"Потрібно бути готовими до поступок": Папа Римський засудив зростання оборонних витрат ЄС
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 1,3 т.
ФСБ готує "мітинги" біля посольств держав-партнерів України в Москві: у ГУР розповіли, що задумав Кремль
icon 1,3 т.
ФСБ готує "мітинги" біля посольств держав-партнерів України в Москві: у ГУР розповіли, що задумав Кремль

"Якщо говорити про результати такого пишного державного візиту голови Китайської Народної Республіки до Сполучених Штатів, він закінчився тим, чим мав закінчитися, – нічим. Жодних реальних конкретних результатів ніхто не може навести", – сказав Портников.

Урочистість прийому, на думку журналіста, була важливою для лідера КНР: вона  демонструвала рівноправність діалогу з Трампом.

Також публіцист зазначив, що непередбачуваність Трампа у його політиці щодо Китаю вже не є перевагою для США. Адже за численними погрозами та різкими рішеннями американського президента немає конкретних дій і руху до досягнення поставлених цілей.

"Ми можемо все, що завгодно говорити про непередбачуваність Трампа, але він, як на мене, для таких лідерів, як Сі Цзіньпін чи Путін, абсолютно передбачуваний. Вони бачать, що він нічого такого серйозного зробити або не може, або не бажає, коли мова йде про них", – заявив журналіст.

Тож у підсумку у відносинах США та Китаю зберігається статус-кво. І це не дуже добра новина для України.

Портников підкреслив, що нині Україна не отримує значної прямої фінансової допомоги від США, а американська зброя надходить, зокрема, через механізми закупівель європейськими партнерами. Водночас Китай продовжує економічну взаємодію з Росією, зокрема закупівлю російських енергоносіїв.

Як повідомляв OBOZ.UA,  23 вересня Сі Цзіньпін прибув до США  з першим із 2015 року візитом. Два лідери говорили, зокрема, про торгівлю між США і Китаєм,  постачання рідкісноземельних металів і про Тайвань.

Говорили вони також  про Україну  і російсько-українську війну.

Після зустрічі Трамп назвав переговори із Сі Цзіньпіном "дуже продуктивними" 

Схожі теми
СШАКитайДональд ТрампДональд ТрампСі ЦзіньпінСі Цзіньпін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись