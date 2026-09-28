Перший за багато років візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до США не призвів до прориву у китайсько-американських відносинах. Не допоміг навіть пишний прийом, який для Сі влаштував президент США Дональд Трамп.

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Принципові для обох держав суперечності залишилися далекими від вирішення. Про це в ефірі "Еспресо" заявив відомий журналіст та публіцист Віталій Портников.

Зустріч Трампа та Сі не призвела до прориву

Державний візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів не приніс прориву у ключових питаннях між Вашингтоном і Пекіном, переконаний Портников.

Трамп влаштував китайському лідеру пишний прийом. Однак суттєвого просування у вирішенні принципових для обох держав питань досягти це не допомогло.

"Якщо говорити про результати такого пишного державного візиту голови Китайської Народної Республіки до Сполучених Штатів, він закінчився тим, чим мав закінчитися, – нічим. Жодних реальних конкретних результатів ніхто не може навести", – сказав Портников. Урочистість прийому, на думку журналіста, була важливою для лідера КНР: вона демонструвала рівноправність діалогу з Трампом. Також публіцист зазначив, що непередбачуваність Трампа у його політиці щодо Китаю вже не є перевагою для США. Адже за численними погрозами та різкими рішеннями американського президента немає конкретних дій і руху до досягнення поставлених цілей. "Ми можемо все, що завгодно говорити про непередбачуваність Трампа, але він, як на мене, для таких лідерів, як Сі Цзіньпін чи Путін, абсолютно передбачуваний. Вони бачать, що він нічого такого серйозного зробити або не може, або не бажає, коли мова йде про них", – заявив журналіст. Тож у підсумку у відносинах США та Китаю зберігається статус-кво. І це не дуже добра новина для України. Портников підкреслив, що нині Україна не отримує значної прямої фінансової допомоги від США, а американська зброя надходить, зокрема, через механізми закупівель європейськими партнерами. Водночас Китай продовжує економічну взаємодію з Росією, зокрема закупівлю російських енергоносіїв. Як повідомляв OBOZ.UA, 23 вересня Сі Цзіньпін прибув до США з першим із 2015 року візитом. Два лідери говорили, зокрема, про торгівлю між США і Китаєм, постачання рідкісноземельних металів і про Тайвань. Говорили вони також про Україну і російсько-українську війну. Після зустрічі Трамп назвав переговори із Сі Цзіньпіном "дуже продуктивними"

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