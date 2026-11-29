Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду східної частини Лівії після атаки України на військові кораблі РФ у лівійських водах. Він зазначив, що російські військові судна перевозять зброю країни-агресорки, а відтак є для України законними військовими цілями.

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Оскільки Україна поважає суверенітет Лівії, вона била не по лівійських портах, а сама атака не була спрямована проти Лівійської національної армії, двоє офіцерів якої загинули внаслідок удару. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Al Jazeera.

Що сказав Зеленський

Під час інтерв'ю президент України прокоментував нещодавню атаку України на російські кораблі у лівійських водах.

"За даними сил, що базуються на сході Лівії, якою керують два ворогуючі уряди, в результаті одного нападу на військовий корабель у порту Бенгазі на сході Лівії загинули два морські офіцери самопроголошеної Лівійської національної армії. Іншим (урядом. – Ред.) є міжнародно визнаний уряд у Триполі. Зеленський назвав російські військові кораблі, що перевозять зброю, законними цілями, але наголосив, що Україна не хоче ескалації в північноафриканській країні", – переповіли слова президента в Al Jazeera.

Зеленський підкреслив, що хоче чітко дати лівійському народу зрозуміти, що Київ поважає їхній суверенітет і атака не була спрямована на них чи їхні порти.

Що передувало

22 листопада стало відомо про знищення російського корвета "Меркурій" та бойового вертольота Ка-27 під час української спецоперації поблизу берегів Лівії. Крім того, Сили оборони уразили суховантаж MV ANGARA, який країна-агресор використовувала для транспортування озброєння.

За словами Зеленського, українські військові застосували сім морських дронів вітчизняного виробництва, які успішно виконали поставлені завдання, попри спроби росіян перешкодити атаці.

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За добу після ударів у Лівії відреагували на українську атаку на російські кораблі в порту Бенгазі. Там заявили, що такі дії України фактично є "оголошенням війни" їхній державі, а також направили Києву "чітке попередження", застерігши від перетворення Лівії на "арену для зведення рахунків".

З такою заявою виступив заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні. Він зажадав, щоб президента України Володимира Зеленського було внесено до "списку терористів" після того, як він схвалив ці удари.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, під час атаки дронів у лівійському порту Бенгазі було ліквідовано лейтенанта ВМФ РФ. У мережі з'явився некоролог, присвячений окупанту, який міг перебувати на атакованому російському військовому корветі .

Ліквідованим загарбником є російський лейтенант Семен Заболотний, 2000 року народження. На судні він був начальником служби постачання й відповідав за матеріально-технічне забезпечення бойового корабля.