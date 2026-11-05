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Зеленський зустрівся з президентом Португалії: названо ключові питання перемовин. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
105
Зеленський зустрівся з президентом Португалії: названо ключові питання перемовин. Відео
Зеленський зустрівся з президентом Португалії: названо ключові питання перемовин. Відео

5 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді, Іспанія. Предметом розмови стало те, як Португалія може підтримати українську енергосистему і захист життя в Україні.

Також під час зустрічі глави держав говорили про можливості для спільного виробництва зброї. Про це Володимир Зеленський зазначив в офіційному Telegram-каналі.  

Що відомо

Під час зустрічі Зеленський подякував президенту Іспанії за співчуття через російський удар по школі в Комишувасі Запорізької області, внаслідок якого загинуло станом на зараз 43 людини і досі триває пошуково-рятувальна операція.

"Зустрівся із президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Подякував за співчуття у звʼязку з російським ударом по звичайній школі в Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу. Уже четверту добу там триває пошуково-рятувальна операція. Станом на зараз відомо, що загинуло 43 людини. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами. Одну людину, яка вважалася зниклою безвісти, сьогодні вдалося знайти живою", – написав Зеленський.

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Він нагадав, що кожного дня Росія атакує українські міста і громади дронами та ракетами. Внаслідок цього багато пошкоджень в енергетиці, дуже непросто все відновлювати.

За словами президента. під час зустрічі з Антоніу Жозе Сегуру вони обговорили, як Португалія може підтримати українську енергосистему і захист життя в Україні.

Також темою обговорення стали можливості для спільного виробництва зброї.

"Говорили і про наші можливості для спільного виробництва зброї. Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку", – йдеться в матеріалі.

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