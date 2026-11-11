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Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком X: названо ключові питання перемовин. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
384
Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком X: названо ключові питання перемовин. Фото
Президент України Володимир Зеленський на аудієнції у короля Данії Фредеріка X та кронпринца Крістіана разом із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені (палац Амалієнборг). Джерело: Telegram-канал президента.

У середу, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком X. Сторони обговорили наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі України, захист життів, а також допомогу пораненим українським військовим і ветеранам.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. Очільник держави під час зустрічі поінформував данського монарха про ситуацію в Україні на тлі посилення російських атак.

Окрему увагу приділили співпраці у сфері безпеки, підтримці українських захисників та їхній реабілітації.

"Зараз посилюються російські удари по нашій критичній інфраструктурі, зокрема по енергетиці, по об’єктах, які забезпечують нормальне життя для наших людей. Я розповів Його Величності про ситуацію в Україні. Обговорили й співпрацю в захисті життів та питаннях безпеки загалом, підтримку та реабілітацію поранених українських воїнів, наших ветеранів", – зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що Данія вже надає Україні допомогу за цими напрямами, і Київ розраховує на продовження спільної роботи.

"Данія вже допомагає в усіх цих напрямах, і ми розраховуємо на продовження спільних зусиль. Цінуємо підтримку Його Величності, данського уряду та людей Данії. Вдячні за всю допомогу", – додав глава держави.

На зустрічі також були присутні кронпринц Данії Крістіан і прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен.

Зеленський подякував данській стороні за підтримку України та допомогу в умовах повномасштабної російської агресії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна розраховує найближчим часом отримати нове обладнання данського виробництва та вже цієї зими випробувати антибалістичну систему FREYJA. До роботи над посиленням української протиповітряної оборони залучено десять країн-партнерів.

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