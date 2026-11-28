У суботу, 28 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Під час зустрічі обговорювали запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також про створення міжнародного компенсаційного механізму від Росії.

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Ален Берсе зі свого боку розповів про новий план дій Ради Європи, який передбачає підтримку та відбудову України. Про це повідомив президент в офіційному Telegram-каналі.

Що відомо

"Зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Дякую за цей візит у День памʼяті жертв голодоморів – жахливих злочинів проти українців, за які Росія так і не понесла справедливої відповідальності. І зараз ми бачимо, що, коли такі злочини сходять агресорові з рук, це лише заохочує його вчиняти нові", – написав Зеленський.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб була справедливість за війну, яку Росія розвʼязала й не хоче закінчувати.

Запуск Спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України

Президент зазначив, що цього тижня Україна ратифікувала Розширену часткову угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, яка закладає основу для практичного запуску трибуналу та забезпечення його роботи. Україна розраховує, що якомога більше партнерів приєднаються до цієї угоди.

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Також під час зустрічі говорили і про прогрес у створенні міжнародного компенсаційного механізму та шляхи наповнення майбутнього компенсаційного фонду, передусім за рахунок Росії.

Зі свого боку Ален Берсе розповів про новий план дій Ради Європи для України, який передбачає, зокрема, підтримку наших ветеранів, жінок і дітей, а також сприяння відбудові України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Зеленський пояснив, які гарантії безпеки треба Україні, і висловився щодо присутності іноземних військ. Так, надійні гарантії безпеки для України включають сильну армію, членство в ЄС та фінансування повоєнної відбудови країни. Саме такі гарантії, схожі на ті, які дає членство у НАТО, хоче отримати наша держава.

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