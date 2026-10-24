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Блог

Ігор Ейдман
Ігор Ейдман

Соціолог

Новини політики / Думки
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Блог |

Зеленський знову переграв Трампа

Зеленський знову переграв Трампа
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty Images

США були змушені повністю відновити роботу Starlink для ЗСУ. А в сухому залишку від цього скандалу – різке посилення тиску конгресменів на адміністрацію на підтримку допомоги Україні.

22-23 жовтня в Конгресі з’явилося одразу кілька таких ініціатив. Двопартійна група сенаторів і конгресменів зажадала від міністра оборони Піта Гегсета розширити контракт Пентагону на Starshield, військову супутникову систему SpaceX, і відновити для України повноцінний доступ до Starlink і Starshield без обмежень швидкості.

Три конгресмени з Кремнієвої долини зажадали від глави апарату Білого дому Сьюзі Вайлз розслідувати обставини обмеження зв’язку та провести брифінг протягом 14 днів. Вони хочуть з’ясувати, хто ухвалив рішення і чи не порушила SpaceX умови державних контрактів.

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Ще важливіше, що 22 жовтня республіканець Браян Фіцпатрік вніс законопроєкт, співавторами якого стали республіканець Дон Бейкон і демократка Марі Глюзенкамп Перес. Документ передбачає скасування дозволу Мінфіну США від 9 жовтня на операції з російським дизельним пальним, а також обов’язкове передання Україні американських розвідувальних даних і супутникових знімків. Призупинення такої допомоги має супроводжуватися повідомленням розвідувальних комітетів Конгресу протягом 24 годин.

За даними The New York Times, сенатори від обох партій попередили Білий дім, що блокуватимуть затвердження кандидатів Трампа на державні посади, доки адміністрація не забезпечить відновлення критично важливого супутникового зв’язку для української армії. Фіцпатрік також пригрозив домагатися звільнення відповідальних чиновників і скорочення бюджетів їхніх відомств.

Зрада Трампа й Маска обурила не лише демократів, а й чимало республіканців. Тому Трамп, як завжди, відступив. Але проукраїнської хвилі в Конгресі це не зупинить. Це ще що буде після виборів, які трампістам очевидно не виграти.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Telegram
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