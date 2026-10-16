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Зеленський з посмішкою відповів, чи роблять його "цапом-відбувайлом" за проблеми Трампа. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 2,1 т.
Зеленський з посмішкою відповів, чи роблять його "цапом-відбувайлом" за проблеми Трампа. Відео
Президент Володимир Зеленський. Архівне фото

Під час пресбрифінгу в Брюсселі журналіст британського видання The Guardian запитав Володимира Зеленського, чи не роблять його "цапом-відбувайлом" за проблеми президента США. У відповідь український лідер витримав паузу, посміхнувся та сказав, що це і є його відповідь.

Запитання пролунало 16 жовтня на тлі складної ситуації для Трампа напередодні проміжних виборів у США. Після реакції Зеленського журналісти в залі розсміялися.

Журналіст звернув увагу на низьку популярність Трампа, високі ціни на дизельне пальне в США та проблеми з війною на Близькому Сході, яку розпочала американська сторона. Він поцікавився, чи відчуває Зеленський, що його роблять відповідальним за труднощі американського президента.

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"У Трампа попереду доволі складні проміжні вибори, його популярність доволі низька, ціни на дизель в Америці доволі високі, і війна, яку він почав на Близькому Сході, не йде так, як йому б хотілося. Чи вам видається, що до вас саме ставляться, як до цапа-відбувайла, за всі його проблеми?" – запитав представник The Guardian.

Зеленський не став розгорнуто відповідати на запитання. Він зробив драматичну паузу, посміхнувся та промовив: "Ось це і є моя відповідь".

Після цього президент залишив пресконференцію, а присутні журналісти почали сміятися.

Суперечки навколо дизелю

Раніше Дональд Трамп звинуватив Україну в загостренні світового дефіциту дизельного пального та зростанні цін на нього. Американський президент також закликав Зеленського знизити інтенсивність ударів.

9 жовтня Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. За її підсумками глава Білого дому оголосив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального до США та на світовий ринок.

Згідно з тимчасовою генеральною ліцензією OFAC, відповідний дозвіл діятиме до 7 квітня 2027 року.

10 жовтня з'явилася інформація про посилення тиску адміністрації Трампа на Україну після послаблення американських санкцій щодо російського дизельного пального.

Як повідомляв OBOZ.UA, посадовці адміністрації США вимагали припинити удари по російських НПЗ. У разі відмови вони погрожували зупинити обмін розвідувальними даними з Україною.

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