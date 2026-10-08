Зеленський вшанував пам'ять людей, яких вбила Росія у Прилуках. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Сили оборони уразили вороже місце запуску дронів, пункти управління і ретранслятор Mesh-мережі – ГенштабСили оборони уразили вороже місце запуску дронів, пункти управління і ретранслятор Mesh-мережі – ГенштабВідключення світла в Україні. ІлюстраціяЕкстрений режим повернули: які графіки відключення світла діють у Києві та низці областей"Забери свої руки!" Друг України Майкл Дуглас накинувся на зірку "Красуні" через свого 13-річного сина і зізнався, як просив вибачення"Забери свої руки!" Друг України Майкл Дуглас накинувся на зірку "Красуні" через свого 13-річного сина і зізнався, як просив вибаченняНавіщо кредитний ліміт, якщо є власні кошти?Навіщо кредитний ліміт, якщо є власні кошти?Зеленський назвав фактор, який змусить Путіна сісти за стіл перемовинЗеленський назвав фактор, який змусить Путіна сісти за стіл перемовинРосія ударом по Прилуках вбила родину з двома дітьми. ФотоРосія ударом по Прилуках вбила родину з двома дітьми. ФотоПутін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The TelegraphПутін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The TelegraphОкупанти накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку: Трегубов розповів про ситуацію. КартаОкупанти накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку: Трегубов розповів про ситуацію. КартаДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюІлюстрація - вимкнення світлаВ Україні знову відключають світло за графіками: енергетики пояснили, що відбувається

Зеленський вшанував пам'ять людей, яких вбила Росія у Прилуках. Відео

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read3 хв
icon 273
Зеленський вшанував пам'ять людей, яких вбила Росія у Прилуках. Відео
Андрій Сибіга, Ед Мілібенд, Володимир Зеленський, Іван Вигівський та В'ячеслав Чаус. Джерело: Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня відвідав Прилуки на Чернігівщині, де вшанував пам’ять людей, загиблих унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку. Під час візиту глава держави поспілкувався з постраждалими та доручив місцевій владі оперативно розв'язати питання житла й допомоги людям, які через атаку залишилися без даху над головою.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах. Разом із президентом до Прилук прибули міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський та начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зеленський вшанував пам'ять людей, яких вбила Росія у Прилуках. Відео

Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд шанували пам'ять загиблих у Прилуках. Джерело: Скриншот

Зеленський вшанував пам’ять загиблих

Президент разом з Едом Мілібендом вшанував пам’ять людей, яких убила російська атака. За словами Зеленського, загалом загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення.

Читайте також
Роман ПрядунРоман Прядун
icon 45,0 т.
Трамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з Безсмертним
icon 45,0 т.
Трамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з Безсмертним
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 31,1 т.
У Кремлі відповіли, чи вітав Трамп з днем народження Путіна
icon 31,1 т.
У Кремлі відповіли, чи вітав Трамп з днем народження Путіна
Остап ЯришОстап Яриш
icon 10,8 т.
Двопартійний удар по Москві: сенатори вимагають від Трампа нарешті запустити санкційну зброю проти Росії
icon 10,8 т.
Двопартійний удар по Москві: сенатори вимагають від Трампа нарешті запустити санкційну зброю проти Росії

Під час перебування у Прилуках Зеленський також поспілкувався з постраждалими та заслухав доповіді про наслідки російського удару.

У Прилуках пошкоджено понад сотню житлових будинків

За словами президента, внаслідок атаки у місті пошкоджено понад 100 житлових будинків. Також постраждали навчальні заклади, дитячі садочки, магазини, підприємства та інша інфраструктура, необхідна для повсякденного життя міста.

Окремо під час спілкування з мешканцями й представниками місцевої влади порушували питання стану укриттів та забезпечення людей житлом.

Зеленський вшанував пам'ять людей, яких вбила Росія у Прилуках. Відео

Російська ракета зруйнувала п’ятиповерхівку у Прилуках

Зеленський доручив допомогти людям, яким нікуди повертатися

Президент доручив начальнику Чернігівської ОВА оперативно допомогти людям, які через руйнування залишилися без житла.

Водночас Зеленський наголосив, що постраждалі мають зрештою отримати нове житло.

"Чуємо людей: є питання з укриттями в місті, житлом. Доручив начальнику ОВА оперативно допомогти тим, кому, на жаль, немає зараз куди йти. І важливо, щоб постраждалі зрештою отримали нове житло", – сказав президент..

Окремо він доручив забезпечити мешканцям зруйнованого будинку доступ до їхніх пошкоджених квартир, щойно це дозволить безпекова ситуація. Контролювати виконання цього доручення має голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До Прилук приїхав глава МЗС Великої Британії

Разом із Зеленським Прилуки відвідав міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Президент подякував британському урядовцю за приїзд до міста та підтримку людей, які постраждали від російської атаки.

Зеленський вшанував пам'ять людей, яких вбила Росія у Прилуках. Відео

До Прилук приїхав глава МЗС Великої Британії Ед Мілібенд. Джерело: Скриншот

"Коли партнери буквально поруч з українцями, це справді має значення", – зазначив Зеленський.

Він також подякував усім, хто допомагає мешканцям Прилук на місці.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час масованої ракетної атаки по Прилуках 7 жовтня одна з російських ракет влучила безпосередньо у житлову п’ятиповерхівку. Унаслідок удару були зруйновані два під’їзди будинку, а рятувальники тривалий час розбирали завали, шукаючи людей.

Схожі теми
Російські обстрілиУкраїнаПрилукизагинули дітиРосія - країна-агресорВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийЕд МілібендЕд Мілібенд
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись