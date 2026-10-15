Зеленський відповів, яку угоду наступною може укласти Трамп з Путіним, і закликав Європу до єдності. Відео

Наступна угода між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним може стосуватися постачання російського газу. Якщо Україна під тиском США не відповідатиме на російські атаки, варто очікувати нових домовленостей між Вашингтоном і Москвою.

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Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британській газеті The Financial Times. Він також закликав Європу посилити єдність на тлі російських гібридних операцій і суперечок щодо санкцій.

Наступна угода Трампа з Путіним може стосуватися газу

Володимир Зеленський припустив, що після домовленостей щодо дизельного пального наступна угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним може стосуватися постачання російського газу.

За словами президента України, якщо під тиском Трампа Україна не відповідатиме на російські атаки через укладену угоду щодо дизельного пального, варто очікувати нових домовленостей між США та Росією.

"Питання буде в тому, коли буде наступна угода. Можливо, наступним буде газ. Однозначно це буде газ", – заявив Зеленський.

Зеленський закликав Європу посилити санкційний тиск на Росію

Президент України зазначив, що європейські санкції завдають Путіну відчутних втрат, однак поки не є достатніми, щоб зупинити його. Водночас деякі країни Європи продовжують отримувати російські енергоресурси та не готові підтримувати окремі обмеження.

За словами Зеленського, суперечки щодо нафтового ембарго та санкцій проти російської атомної галузі послаблюють спільну позицію європейських держав.

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Президент наголосив, що без підтримки США протистояти російській агресії зараз дуже складно. Тому Європі необхідно терміново ставати сильнішою та згуртованішою.

Росія випробовує Європу гібридними операціями

Зеленський також звернув увагу на загрози, пов’язані з використанням безпілотників, зокрема для Румунії, Молдови, Німеччини, Польщі та Болгарії.

Він назвав такі дії гібридними операціями, за допомогою яких Путін поступово перевіряє реакцію інших держав.

На думку президента України, європейським країнам потрібно діяти спільно, адже розбіжності в питаннях санкцій та безпеки послаблюють їхню здатність протистояти російському тиску.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, днями президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Український лідер Володимир Зеленський назвав цю угоду "слабким рішенням".