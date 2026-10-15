Зеленський відповів, яку угоду наступною може укласти Трамп з Путіним, і закликав Європу до єдності. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПутін на навчаннях "Центр-2026"Під Герасимовим захитався стілець: що ховається за ширмою масштабних навчань "Центр-2026" у РФ і яку роль відіграла операція "Вівальді"Україна виконала умови для отримання 4 млрд євро. Ілюстративне фото.Україна розблокувала 4 млрд євро допомоги від ЄС: які закони ухвалили нардепиІлюстрація - посилка TemuВ Україні ухвалили новий податок на посилки з Temu та AliExpress: які покупки подорожчають і коли96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. Фото96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. ФотоУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянами"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянамиЕлектричне освітлення. ІлюстраціяГрафіки відключень світла посилюють: який режим діє у Києві та семи областях"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і  позицію Європи щодо дизельної угоди"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і  позицію Європи щодо дизельної угоди

Зеленський відповів, яку угоду наступною може укласти Трамп з Путіним, і закликав Європу до єдності. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 1,3 т.
Зеленський відповів, яку угоду наступною може укласти Трамп з Путіним, і закликав Європу до єдності. Відео
Президент Володимир Зеленський. Джерело: ОПУ

Наступна угода між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним може стосуватися постачання російського газу. Якщо Україна під тиском США не відповідатиме на російські атаки, варто очікувати нових домовленостей між Вашингтоном і Москвою.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британській газеті The Financial Times. Він також закликав Європу посилити єдність на тлі російських гібридних операцій і суперечок щодо санкцій.

Наступна угода Трампа з Путіним може стосуватися газу

Володимир Зеленський припустив, що після домовленостей щодо дизельного пального наступна угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним може стосуватися постачання російського газу.

За словами президента України, якщо під тиском Трампа Україна не відповідатиме на російські атаки через укладену угоду щодо дизельного пального, варто очікувати нових домовленостей між США та Росією.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 33,1 т.
"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео
icon 33,1 т.
"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 12,1 т.
"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді
icon 12,1 т.
"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 7,8 т.
Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. Відео
icon 7,8 т.
Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. Відео

"Питання буде в тому, коли буде наступна угода. Можливо, наступним буде газ. Однозначно це буде газ", – заявив Зеленський.

Зеленський закликав Європу посилити санкційний тиск на Росію

Президент України зазначив, що європейські санкції завдають Путіну відчутних втрат, однак поки не є достатніми, щоб зупинити його. Водночас деякі країни Європи продовжують отримувати російські енергоресурси та не готові підтримувати окремі обмеження.

За словами Зеленського, суперечки щодо нафтового ембарго та санкцій проти російської атомної галузі послаблюють спільну позицію європейських держав.

Президент наголосив, що без підтримки США протистояти російській агресії зараз дуже складно. Тому Європі необхідно терміново ставати сильнішою та згуртованішою.

Росія випробовує Європу гібридними операціями

Зеленський також звернув увагу на загрози, пов’язані з використанням безпілотників, зокрема для Румунії, Молдови, Німеччини, Польщі та Болгарії.

Він назвав такі дії гібридними операціями, за допомогою яких Путін поступово перевіряє реакцію інших держав.

На думку президента України, європейським країнам потрібно діяти спільно, адже розбіжності в питаннях санкцій та безпеки послаблюють їхню здатність протистояти російському тиску.

Як писав OBOZ.UA, днями президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Український лідер Володимир Зеленський назвав цю угоду "слабким рішенням".

Схожі теми
Війна в УкраїніПереговори США та РосіїСШАРосія - країна-агресорВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийДональд ТрампДональд ТрампВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись