Зеленський відповів, чи вірив, що Росія піде на повномасштабне вторгнення в Україну. Відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до початку повномасштабної війни не вважав, що Росія наважиться на масштабне вторгнення, попри погрози та тиск Кремля. За його словами, він не очікував, що російські війська підуть на Київ через Білорусь, а Москва спробує захопити українську столицю за три дні.

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Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Стівену Бартлетту. Глава держави також пояснив, чому на початку вторгнення Україна не мала достатньо великої армії для захисту від наступу російських військ.

Чому Зеленський не очікував повномасштабного вторгнення

За словами президента, до початку великої війни він не вірив, що Росія перейде до повномасштабного вторгнення, а також вимагатиме від України визнати окуповані території російськими.

"Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. Щоб ми віддали їм Донбас і визнали його не українським, а також визнали Крим неукраїнським. Іншими словами, це була карта тиску", – сказав Зеленський.

Він додав, що не розумів, як партнери могли б знати про неминучість масштабного нападу й не вжити превентивних заходів. Однак, попри це 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Чому Росія не змогла захопити Київ за три дні

Зеленський наголосив, що на початку вторгнення Україна не мала армії, співмірної з тією, яку вдалося сформувати під час повномасштабної війни. За його словами, чисельність українських Збройних сил тоді була значно меншою, ніж нині.

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"Ніхто не очікував, що вони пройдуть через Білорусь і наступатимуть на столицю, і тому в нас тут не було сильних військ. Це абсолютний факт. У нас просто не було такої армії", – пояснив президент.

Він зазначив, що згодом змінив законодавство, збільшивши передбачену чисельність української армії зі 200 тисяч до 250 тисяч військовослужбовців. Нині, за словами Зеленського, українська армія налічує близько 800 тисяч осіб.

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Президент наголосив, що опір українських військових зірвав плани Росії захопити столицю. Російські війська не змогли втримати окуповані території на півночі України й були змушені відступити.

"Ми вистояли та знищили їх. Вони не мали достатньо військ, щоб утримувати окуповані території, і їм довелося відступити. Ми повністю повернули Київську область, Чернігівську область, увесь цей фронт", – сказав Зеленський.

Яким був план Росії щодо Києва

Глава держави також заявив, що російське керівництво недооцінило українців і не змогло усвідомити, що Україна є окремою незалежною державою, а не частиною Росії.

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За словами Зеленського, Москва розраховувала, що українська влада швидко втратить контроль над ситуацією, президент залишить країну, а російський прапор замінить український.

"Ми показали військову операцію, яка мала тривати три дні. (...) Вони спеціально хотіли захопити Київ за три дні та символічно влаштувати якесь видовище псевдоперемоги на Хрещатику та на Майдані Незалежності", – заявив президент.

Він також згадав, що в російській військовій техніці українські захисники знаходили парадну форму. Це, за його словами, свідчило про те, що окупанти розраховували швидко захопити столицю та провести там символічний парад.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія регулярно повідомляє про нібито успіхи своєї армії на фронті, однак ці заяви не відповідають дійсності. За словами президента, у 2026 році російські війська не досягають перемог на полі бою.

Як писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський заявив, що для відновлення України після війни потрібно повернути 9,5 млн громадян, які через російську агресію залишили свої домівки та нині перебувають за кордоном. Президент наголосив, що повернення українців необхідне, аби вони могли жити на батьківщині та долучитися до розбудови країни.