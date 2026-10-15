Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Дональд ТрампРозвіддані, Starlink і російський дизель: чим Трамп намагається зламати Україну, щоб примусити до поступок. Інтерв’ю з Безсмертним"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померла"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померлаЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані ГенштабуЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані ГенштабуПід звуки вибухів зібралися сотні людей: як проходить похорон Олександра "Вені" Венедчука та де поховають зірку "Ліги сміху". ФотоПід звуки вибухів зібралися сотні людей: як проходить похорон Олександра "Вені" Венедчука та де поховають зірку "Ліги сміху". ФотоСкільки коштують квартири в Україні, Польщі та ПортугаліїВартість квартир в 6 разів вища, ніж в Україні: за скільки можна купити житло в ЄСУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: є наслідки та постраждалі. Подробиці, фото та відеоУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: є наслідки та постраждалі. Подробиці, фото та відеоУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦКУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦКВіддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Богдан Онищук. ФотоВіддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Богдан Онищук. ФотоВ Україні можуть переписати вартість продуктів через атаки РФ. ІлюстраціяУкраїнцям порадили готуватися до нового стрибка цін: які товари подорожчають найбільше

Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
icon 4,4 т.
Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty Images

Україна збереже незалежність навіть без допомоги США, однак домогтися від Росії переходу до переговорів буде значно складніше. Водночас за підтримки Вашингтона схилити Москву до дипломатичного завершення війни легше, хоча це також непросте завдання.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Він підтвердив, що Україна може перемогти у війні, відповідаючи на запитання, чи можливо це без підтримки американців.

"Ми в жодному разі не втратимо нашу незалежну країну. Так, у нас будуть величезні проблеми з тим, як підштовхнути Путіна до дипломатичного шляху завершення цієї війни, до переговорів. Це і є проблема", – сказав глава держави.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 19,6 т.
"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставку
icon 19,6 т.
"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставку
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 11,6 т.
"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді
icon 11,6 т.
"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 3,7 т.
"Мінімальна вимога": Зеленський анонсував відновлення ударів по НПЗ Росії і назвав умову, за якої їх буде припинено
icon 3,7 т.
"Мінімальна вимога": Зеленський анонсував відновлення ударів по НПЗ Росії і назвав умову, за якої їх буде припинено

За словами Зеленського, за підтримки США схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів буде складно, але все ж простіше, ніж без участі Вашингтона. Він наголосив, що саме переговори дають змогу знайти вихід із війни.

Під час інтерв'ю президент України також прокоментував дії американського лідера Дональда Трампа. Зеленський зізнався, що почувається "зрадженим" після оголошення перемир'я в енергетичній сфері та домовленості Трампа з Путіним щодо дизельного пального.

"Боляче, коли президент Трамп обирає одну сторону, не нашу сторону. Я думаю, що його радники помиляються. Я не знаю, хто штовхає його на неправильний бік. Це неправильний бік історії", – сказав глава держави.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні виникли перебої в роботі військової версії Starlink під час руху. Через обмеження швидкості термінали почали втрачати зв'язок, що призвело до зриву низки важливих місій Сил оборони.

Зеленський закликав американського підприємця Ілона Маска відновити роботу Starlink, наголосивши, що обмеження можуть загрожувати людським життям. Українська сторона прагне врегулювати ситуацію та розглядає це питання в контексті партнерських відносин зі США.

Як писав OBOZ.UA, згодом колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що роботу Starlink на швидкості до 160 км/год відновлено. Водночас в українському оборонному відомстві зазначили, що SpaceX продовжує обмежувати роботу терміналів Starshield під час руху зі швидкістю понад 161 км/год.

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що не контролюють SpaceX і не причетні до обмежень у роботі Starlink в Україні. Тим часом сенатор-республіканець Том Тілліс оголосив про намір домагатися розслідування, яке має встановити обставини інциденту та відповідальних за нього.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниполітикаСШАУкраїнаРосіяДональд ТрампДональд ТрампВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись