Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США

Україна збереже незалежність навіть без допомоги США, однак домогтися від Росії переходу до переговорів буде значно складніше. Водночас за підтримки Вашингтона схилити Москву до дипломатичного завершення війни легше, хоча це також непросте завдання.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Він підтвердив, що Україна може перемогти у війні, відповідаючи на запитання, чи можливо це без підтримки американців.

"Ми в жодному разі не втратимо нашу незалежну країну. Так, у нас будуть величезні проблеми з тим, як підштовхнути Путіна до дипломатичного шляху завершення цієї війни, до переговорів. Це і є проблема", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, за підтримки США схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів буде складно, але все ж простіше, ніж без участі Вашингтона. Він наголосив, що саме переговори дають змогу знайти вихід із війни.

Під час інтерв'ю президент України також прокоментував дії американського лідера Дональда Трампа. Зеленський зізнався, що почувається "зрадженим" після оголошення перемир'я в енергетичній сфері та домовленості Трампа з Путіним щодо дизельного пального.

"Боляче, коли президент Трамп обирає одну сторону, не нашу сторону. Я думаю, що його радники помиляються. Я не знаю, хто штовхає його на неправильний бік. Це неправильний бік історії", – сказав глава держави.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні виникли перебої в роботі військової версії Starlink під час руху. Через обмеження швидкості термінали почали втрачати зв'язок, що призвело до зриву низки важливих місій Сил оборони.

Зеленський закликав американського підприємця Ілона Маска відновити роботу Starlink, наголосивши, що обмеження можуть загрожувати людським життям. Українська сторона прагне врегулювати ситуацію та розглядає це питання в контексті партнерських відносин зі США.

Як писав OBOZ.UA, згодом колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що роботу Starlink на швидкості до 160 км/год відновлено. Водночас в українському оборонному відомстві зазначили, що SpaceX продовжує обмежувати роботу терміналів Starshield під час руху зі швидкістю понад 161 км/год.

Головні історії дня

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що не контролюють SpaceX і не причетні до обмежень у роботі Starlink в Україні. Тим часом сенатор-республіканець Том Тілліс оголосив про намір домагатися розслідування, яке має встановити обставини інциденту та відповідальних за нього.